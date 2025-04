Javier May le cumple a AMLO y deja a su suerte a los tabasqueños

El Gobernador de Tabasco, Javier May, lanzó la primera bola en el arranque de la temporada de los Olmecas de Tabasco (Especial)

En Tabasco hay una regla inalterable para cumplir compromisos; primero, quedar bien con el patrón, y si queda algo es para el pueblo, esto aplica en cualquiera de sus ángulos en la administración del Gobernador Javier May Rodríguez, quien mantiene firme la herencia de su antecesor, Adán Augusto López, de entregar una partida anual para el equipo de béisbol profesional los Olmecas de Tabasco, presupuesto que de entrada rondaría los 40 millones de pesos, pero que aumentaría para cubrir gastos de operación, contratación de jugadores, salarios, alimentación y hospedaje, entre otros, lo que fue un encargo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras se derrocha dinero para cosas superfluas, rubros como la salud enfrentan graves carencias, sin medicinas e insumos y el cierre de 400 Casas de la Salud.

El presupuesto que destina Javier May desde hace siete meses para el equipo de béisbol y que bien podría utilizarse para cubrir necesidades básicas en centros de salud en comunidades de alta marginación, es intocable, pues la orden del exmandatario no está sujeta a dudas.

EL ENCARGO

En la joven administración del gobernador tabasqueño, quien recibió la estafeta el 1 de octubre de 2024, la orden es mantener el apoyo para la novena olmeca y por lo pronto el presupuesto para el equipo no será menor, de entrada, a los 40 millones de pesos, esto, sin contar que hay una partida extra para contratos de jugadores.

Javier May se reunió recientemente con el presidente ejecutivo de los Olmecas, Daniel Gómez Arellano, con quien planeó la temporada 2025 del equipo en la Liga Mexicana de Béisbol y Softbol que inició el pasado 18 de abril, donde él lanzó la primera bola.

Mientas atiende este asunto, rubros que realmente requieren de urgente atención están en el olvido, como desbasto de medicinas, insumos y equipo médico en centros de salud de Tabasco, donde incluso médicos al no contar con el equipo básico han tenido que improvisar para salvar vidas.

La improvisación de un médico con la tapa de una botella de plástico para salvar la vida de un bebé, evidenció el abandono del gobierno de Javier May al sector salud (@LaDenuncia_Tab)

Un caso que ejemplifica el abandono del mandatario estatal y su negligencia ocurrió recientemente cuando un médico del Hospital Comunitario de Macuspana tuvo que improvisar y crear con una botella de plástico un “casco cefálico” para salvar la vida de un bebé. Javier May y su supuesto secretario de Salud, Alejandro Calderón Alipi, al evadir su responsabilidad se salieron por la fácil y despidieron al director del nosocomio, por evidenciar la crisis que hay en el sector salud de Tabasco, como evidenció la cuenta de Tabasco denuncia en sus redes sociales.

Si el presupuesto que destina el gobierno del estado para cumplir el capricho de AMLO de mantener un equipo de béisbol se entregara para necesidades prioritarias como medicamentos, insumos y equipo, no se tendría que recurrir a improvisaciones con lo que se tiene a la mano.

INSUMOS

De acuerdo con el portal de venta de insumos médicos, catalogomedico.mx, un casco cefálico de 15 centímetros neonatal (como el que no hay en el Hospital de Macuspana) modelo campana, cuesta 767 pesos en abril del 2025 con IVA incluido.

Asimismo, un casco cefálico para oxigenoterapia neonatal (del que tampoco hay en el citado centro de salud) su precio estimado es de 1,500 pesos. Un casco cefálico de 25 centímetros escolar modelo burbuja marca Euroformas (del que no se cuenta en el mismo hospital y tal vez en muchos de Tabasco) tiene un precio de 923 pesos. Asimismo, un casco cefálico de 30 centímetros adulto modelo burbuja marca Euroformas su precio estimado es de 1,280 pesos.

SIN CASAS DE SALUD

En remodelar el Estadio Centenario 27 y comprar la franquicia del Olmecas de Tabasco el Gobierno estatal gastó de entrada más de 492 millones de pesos

A esta irresponsabilidad de Javier May de no estar al pendiente de las necesidades de las clínicas y hospitales de la entidad se suma también la falta de apoyo para Casas de Salud, y es que debido a estas desatenciones y falta de presupuesto al menos 400 de éstas ya cerraron.

El pasado 31 de marzo, el dirigente del PRD en Tabasco, Rafael Acosta León, denunció que en la entidad han cerrado 400 Casas de Salud al no contar con médicos, insumos básicos ni apoyo gubernamental para atención a familias con alta marginación.

El perredista señaló que estos inmuebles que se ocupaban de atender a la población más vulnerable están abandonados y ya no dan ningún servicio. Asimismo, denunció que “los hospitales regionales en varios municipios están en crisis sin camillas, sin espacios para atender a la población, no hay medicamentos, no hay especialistas y cuando los hay es complicado que atiendan a todos”.

HERENCIA POR CUMPLIR

La falta de presupuesto para rubros esenciales tiene un obstáculo, cumplir con un encargo que dejó AMLO y que no se debe poner en duda y es mantener al equipo de béisbol Olmecas de Tabasco.

El secretario de salud de Tabasco, Alejandro Calderón Alipi y el Gobernador Javier May optaron por despedir a un médico para evadir su responsabilidad (@LaDenuncia_Tab)

De acuerdo con fuentes cercanas a la Liga Mexicana de Bésibol, a la que está afiliada la novena tabasqueña, una franquicia cuesta actualmente entre los 90 millones y 105 millones de pesos.

Además, el salario de los jugadores puede variar según la experiencia, pero los sueldos estarían entre los 30 mil para novatos y hasta 400 mil pesos mensuales para los que son estrellas.

En el caso del Gobierno de Tabasco, la administración de Javier May absorbe casi en su totalidad los gastos del equipo, toda vez que el dueño de los Olmecas es el Gobierno estatal, y es que la empresa que administra el equipo es Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A. de C.V. (EDETAB). La administración de Javier May tiene una participación del 99% en la empresa, mientras que los exdueños del equipo poseen el 1% restante.

DERROCHE

El rescate de Olmecas de Tabasco fue por orden de López Obrador, quien se aferró para que no fuera vendido y no saliera el equipo de la entidad. Este episodio tiene su antecedente cuando AMLO ya era presidente electo en 2018 y en septiembre de ese año pidió a su paisano Adán Augusto López, Gobernador electo: “No te lo había dicho, te lo pido, te solicito, que se apoye el béisbol para que sigan los Olmecas”.

Complacer al jefe no era para cuestionarse y ya como mandatario estatal, Adán Augusto gestionó mantener al equipo y rehabilitar el estadio.

En la remodelación del Estadio Centenario que se entregó el 1 de abril de 2023, se invirtieron 276 millones de pesos, y junto con la adquisición de la franquicia que es manejada por la paraestatal EDETAB, sumó un total de 492 millones 909 mil 997 pesos. El dinero para remodelar el estadio salió del presupuesto asignado a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

PRESUPUESTO

Mantener el equipo lleva como mínimo un presupuesto inicial que no baja de los 40 millones de pesos, aunque se desconocen los montos no declarados por el Gobierno del estado y que se pagan por cada jugador que es contratado, según reportes de medios tabasqueños y cadenas epecializadas en deportes como ESPN y Fox Sport.

El apoyo presupuestal para los Olmecas se ha mantenido desde el 2018, año en que se le entregaron 28 millones de pesos; en 2019 el apoyo fue de 44 millones 600 mil pesos; en el 2020, año de la pandemia de Covid-19 y en el que sespendió la temporada y todo evento deportivo, la novena recibió 25 millones 975 mil 931 pesos; en el 2021 la situación con la pandemia vigente no frenó presupuesto para el equipo y se le entregaron 35 millones 334 mil 46 pesos; en 2022 ya con actividades deportivas reactivadas, el presupuesto fue de 40 millones de pesos; en 2023 la cantidad bajó a 36 millones; en 2024, último año de López Obrador como Jefe del Ejecutivo federal, se entregaron 35 millones de pesos a los Olmecas, más de lo que se entregó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que tuvo 23 millones; al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 32 millones; a la Comisión Estatal Forestal, 32 millones de pesos, y más que al Consejo de Ciencia y Tecnología de Tabasco, que recibió 14 millones de pesos.

En los seis años del gobierno de AMLO se destinaron para el béisbol en Tabasco más de 244 millones de pesos, lo que bien se hubiera podido ocupar para compra de medicinas, equipo y contratar médicos para zonas rurales .

El actual gobernador de Tabasco, Javier May, tiene un encargo que hasta ahora ha cumplido al pie de la letra desde el 1 de octubre de 2024, por lo que de entrada ya cumplió con la cuota para el equipo tabasqueño, cuyo presupuesto no debe bajar de los 40 millones de pesos, esto, sin contar gastos no declarados para mantener al equipo, a costa de la crisis de salud, inseguridad y desempleo que golpea a los tabasqueños.