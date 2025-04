Rompe Fernández Noroña con PT tras abucheos; acción mafiosa, acusa

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña calificó de "ruin y cobarde" los abucheos del PT a su persona (Mario Jasso)

Tras los abucheos generalizados de que fue objeto este fin de semana, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, comparó al partido del trabajo con la mafia, luego de que esa acción que calificó de “ruin y cobarde” sucedida durante el Congreso nacional del partido que encabeza, Alberto Anaya.

“Fue una emboscada, pues no es correcto que te inviten a su casa. Digo que parecen a los mafiosos que te invitan a cenar y luego te paras al baño y ¡sácatelas, te ametrallan ahí! No es correcto y a ninguna persona se le hace eso…”,reclamó

Sin mencionarlo por su nombre, aludió al diputado Reginaldo Sandoval de ser el cabecilla de esta insurrección que, según él, pretende utilizarlo como pretexto para romper la coalición gobernante, entre Morena, el Partido Verde y el PT.

“Me parecería grave que estén usándome a mí de pretexto para romper y eso creo que sería un error, yo creo que a los primeros que afectaría sería a ellos, pero al movimiento también.

Nadie es indispensable, pero nadie sobra, es muy importante la alianza Morena-PT-Verde, yo lo he dicho muy claramente, yo soy un hombre agradecido, yo estoy cierto que yo no hubiera sido aspirante al liderazgo de nuestro movimiento si el PT no me respalda, ósea yo fui una propuesta del PT, pero como deber no le debo nada a nadie, me parece que estamos pagados, los años que estuve como externo fue beneficios para el pt y para mí también, entonces estamos a mano, ni me deben ni les debo”, advirtió.

Recordó que previo a ese Congreso, se reunió en privado con la dirigencia del PT y nadie le dijo ni le previno de nada.

“Es una cosa muy injusta, muy incorrecta, cobarde y ruin, no se le hace a un compañero”, acusó

Recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha frenado abucheos en contra de gobernadores de oposición e incluso el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador también lo hizo todo el tiempo.

Por ello consideró incorrecto e injusto que congresistas del PT lo abuchearan y le gritaran traidor por afiliarse a Morena luego de que obtuvo varios cargos políticos desde diputado hasta la actual senaduría e incluso fuera su candidato presidencial pero les recordó que no les debe nada.

En conferencia de prensa en el Senado, Fernández Noroña insistió que ya pinto su raya con el PT y recalcó que esta a mano pues “ni me deben ni les debo”.

“Yo soy un hombre agradecido, estoy cierto que yo no hubiera sido aspirante al liderazgo de nuestro movimiento si el PT no me respalda, ósea yo fui una propuesta del PT, pero como deber no le debo nada a nadie, me parece que estamos pagados, los años que estuve como externo fue beneficios para el pt y para mí también, entonces estamos a mano, ni me deben ni les debo”, recordó

El presidente del senado reclamó que, a pesar de su investidura, un grupo de sectarios arremetiera en su contra, sin que mediara aviso previo de la dirigencia nacional, que encabeza Alberto Anaya, al que alertó de paso, sobre un posibles intento para derrocarlo.

El pasado sábado Fernández Noroña fue abucheado durante el Congreso Nacional del Partido del Trabajo (PT) y lo calificaron de “mal agradecido” además de que le reclamaron el maltrato que ha dirigido al coordinador del partido en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores