Abren comisiones del Senado posibilidad de nuevo dictamen sobre Ley en Materia de Telecomunicaciones

El sector de telecomunicaciones en México se encuentra en alerta tras esta Ley en la materia (La Crónica de Hoy)

Las comisiones unidas de Telecomunicaciones, Radiodifusión y Cinematografía; de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos del Senado abrieron la posibilidad de elaborar un nuevo dictamen sobre la Ley en la materia luego de agotar los 5 conversatorios que se realizarán durante todo mayo para escuchar a los organismos y expertos en el tema.

“Después de estos eventos, de escuchar a todos los participantes nos vamos a reunir los miembros de las comisiones para elaborar un nuevo dictamen, y ese dictamen ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? No lo sabemos, pero serán dos semanas por ahí”, informó el presidente de la comisión de Telecomunicaciones, José Antonio Cruz Álvarez Lima.

Los presidentes de esa s comisiones aseveraron que no sólo podrá ser modificado o en su caso derogado el artículo 109 del ordenamiento referente a las plataformas digitales.

“No nos estamos constriñendo al 109, de hecho el temario y los subtemas son más abarcadores, no solamente hablamos de plataformas, o de servicios digitales, contenidos, publicidad, infraestructura, streaming, porque queremos abrir la discusión de si es en esta legislación de manera sustantiva donde las plataformas digitales deben ser reguladas”, detalló el morenista, Javier Corral Jurado

Detallaron que también se revisará la concentración de atribuciones de la Agencia de Transformación Digital pues es una de las mayores preocupaciones en el sector.

“ Una de las preocupaciones es la concentración de facultades, competencias y funciones en la Agencia de Transformación Digital, yo creo que entre todos podemos ir conversando sobre cuál es el mejor esquema para regular un mercado tan complejo, con tantos intereses, pero a la vez tan importante para la democracia”, aseguró

Asimismo consideraron que puede ser abordado el tema de los trabajadores del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones.

“Ahora que vamos a discutir de nuevo la ley, pues es la ocasión o la oportunidad para saber cuál será el régimen de transición laboral que ellos podrían tener, toda vez que se están reubicando funciones y facultades del Instituto en la Agencia”, confió

Los legisladores explicaron que este miércoles quedará listo el micrositio en el cual se establecerá el procedimiento y las bases para permitir la participación de los interesados en la materia.

“Para que cualquier ciudadano, cualquier organización, cualquier grupo empresarial pueda acceder a este micrositio y ahí están cuáles son las reglas para acceder al conversatorio”, recalcó Álvarez Lima

DIALOGO DE SORDOS

En tanto que el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que los conversatorios organizados por Morena para analizar la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, sólo serán un “diálogo de sordos”.

Advirtió que esta ley se trata de un intento por debilitar el régimen de libertades en México y llamó a la ciudadanía a no permanecer en silencio ante lo que calificó como un retroceso democrático.

El senador de Campeche expresó su rechazo a esta propuesta, porque atenta contra la libertad de expresión.

Dijo que el dictamen “se tiene que retirar y lo que tenemos que fortalecer es una ley que genere oportunidades, que genere apertura, que haya total libertad de expresión”, afirmó.

El dirigente priista manifestó su desconfianza, asegurando que en esos espacios “sólo se hablan entre ellos” y no existe un verdadero compromiso para impulsar cambios significativos.

“Lo que quieren es la censura, es que nadie hable y que nadie nos critique”, agregó.

⁃ ¿Es un diálogo de sordos?, se le preguntó.

⁃ Claro, lo he señalado y lo hemos dicho, ustedes conocen cómo se comportan estos de Morena, y lo que tenemos que hacer es levantar la voz, no quedarnos callados, echarnos para adelante y decirle al pueblo de México que no podemos permitir que se rompa el régimen de libertad de derecho, de libertad de expresión en nuestro país, respondió.