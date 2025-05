Declaración SAT 2025: ¿Cómo hacerla después del plazo y cuáles son las multas?

Declaración anual SAT 2025 Se recomienda realizar la declaración anual de impuestos a pesar de que haya pasado el periodo regular.

Este miércoles 30 de abril venció el plazo para realizar tu declaración anual de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para personas físicas. Esta es una de las obligaciones fiscales más importantes para las personas trabajadoras, por lo que no realizarla puede traer apercibimientos y multas. Si tú no la realizaste, debes saber que aún así se recomienda realizarla lo antes posible para reducir el impacto de las sanciones económicas.

¿Cuál es la multa por no presentar la declaración anual SAT 2025?

Cuando una persona física en México no presenta su Aviso de Declaración Anual dentro del plazo, el SAT puede imponerle sanciones y recargos. Las multas oscilan entre $1,400 y $34,730 MXN por cada obligación no cumplida en tiempo (declaración, solicitud, aviso o constancia), e incluso de $1,400 a $17,370 MXN si no se declaró “espontáneamente” dentro del plazo correspondiente.

¿Puedo presentar mi declaración anual SAT 2025 fuera de tiempo?

Aun fuera de plazo, el contribuyente puede presentar su declaración de forma extemporánea a través del portal del SAT, donde se capturan ingresos, deducciones y pagos provisionales, y el sistema genera automáticamente la línea de captura con actualización y recargos incluidos. En determinados casos, existe un Programa de Regularización Fiscal que permite condonar hasta el 100 % de multas y recargos de adeudos anteriores, sujeto a requisitos y plazos específicos.

¿Cómo presentar mi declaración anual SAT 2025 de forma extemporánea?

Para poder presentar tu declaración, podrás seguir los siguientes pasos:

Ingrese al Portal de Trámites y Servicios del SAT en la sección Declaraciones y pagos (personas físicas)

Seleccione “Presenta tu declaración anual de personas físicas” y autentícate con tu RFC y contraseña o e.firma

Capture sus ingresos, deducciones personales, retenciones y pagos provisionales del ejercicio.

El sistema calculará automáticamente el saldo a pagar o a favor y generará la línea de captura para el impuesto omitido, incluyendo actualización y recargos

Si no paga en una sola exhibición, puede optar por hasta 12 meses de parcialidades con una tasa de recargos de 1 % mensual, o plazos mayores con tasas superiores (hasta 1.25 % mensual para 13–24 meses, 1.5 % para 25–36 meses)

¿Habrá una prórroga para pagar sin multa la declaración anual SAT 2025?

Hasta el momento, ni el SAT ni el Gobierno Federal han dado a conocer sobre la posibilidad de realizarla de forma extemporánea sin multa, por lo que se recomienda realizarla lo antes posible para evitar mayores multas y sanciones económicas.