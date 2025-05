Como ministra, tengo varios éxitos: maestros que abusan de alumnos deben ser destituidos, dice Loretta Ortiz

En Mérida, Yucatán, Loretta Ortiz Ahlf, candidata a ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), aseguró que ella como jueza constitucional tiene varios éxitos con sus sentencias, como el que se destituya a maestros acusados de abuso a alumnos, por lo que convocó a la ciudadanía a participar en la elección del próximo 1 de junio y tomar en sus manos el rumbo del sistema de justicia de nuestro país.

Ortiz Ahlf realizó recorridos casa por casa y caminó por los mercados locales de la capital yucateca, y explicó que los comicios dentro del Poder Judicial de la Federación son igual de importantes que los de la elección presidencial.

“La elección a cargos del Poder Judicial es igual de importante que la elección de la presidencia de la República. Es muy importante que salgan a votar, que elijan a sus ministros y ministras, jueces, magistrados, tribunal de disciplina, federal y local. Es el cuerpo completo del Poder Judicial; por primera vez la decisión está en sus manos. Y el no salir a ejercer su derecho al voto podría afectarles a ustedes, a sus hijos, a todos sus descendientes, nietos, bisnietos, como yo digo tataranietos, chosnos, etc. Es un cambio trascendental”, enfatizó la doctora en derecho, que tiene el número 22 en la boleta electoral moradaa.

“Yo he logrado que no le corten el agua a millones de personas por el hecho de no poder pagarla en tiempo y forma; y que en el caso de abuso de menores por maestros, los destituyan, los despidan”.

Detalló que entre otros de sus logros se encuentran que las concubinas puedan cobrar pensión de viudez, que se aplique la Ley de Energía Eléctrica propuesta por Andrés Manuel López Obrador y, con ello, no se paguen altos costos de luz.

Por eso, Loretta Ortiz apuntó que decidió participar en esta contienda porque desea seguir trabajando en pro de la justicia, como lo ha hecho los últimos 50 años.

“Creo que aún tengo mucho que aportar para la transformación del Poder Judicial. Quiero seguir abonando en la justicia para el trabajador, que es despedido de manera arbitraria, para las mujeres golpeadas, para los niños y niñas violentados económicamente; quiero que todos tengan la opción de tener justicia y que ya no sea un privilegio.

“Soy una chulada de ministra. Porque siempre veo por los derechos de los demás. Garantizo sus derechos fundamentales. Lo pueden ver en mis sentencias y mis votos. He tenido varios éxitos porque no hay que olvidar que somos un órgano colegiado, que no depende de toda nuestra voluntad, pero bueno hemos logrado buenas cosas en la medida que he podido convencer a mis compañeros”, comentó.