Comunidad afro en Acapulco le entrega a Lenia Batres el “Caracol de la Justicia”; le pide acabar con discriminación

Al reunirse con la comunidad afromexicana de Acapulco, Guerrero, Lenia Batres, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), recibió el “Caracol de la Justicia”, que le pidió erradicar la discriminación contra sus integrantes.

‘La Ministra del Pueblo’ estuvo en la entidad para atender invitaciones de la Universidad Autónoma de Guerrero y de reunión con mexicanos de descendencia africana.

La “Caracola de la Justicia” es un símbolo de la exigencia por un sistema judicial sin discriminación que resarza los agravios históricos sufridos por este sector de la población, le dijo Teresa Mojica Morga, líder de la comunidad afroamexicana de Guerrero.

En ese lugar, la Ministra del Pueblo fue abordada por varios reporteros locales quienes le preguntaron su opinión sobre las condiciones en que se viene desarrollando el proceso para la elección judicial.

Pese a las condiciones adversas para hacer campaña, la ministra Lenia Batres confió en que habrá una participación superior al 10 por ciento del padrón electoral en la próxima elección judicial

Batres Guadarrama comenzó su jornada montando una guardia de honor en el monumento a Benito Juárez, luego caminó al Zócalo donde fue recibida por un grupo de la comunidad afromexicana en Guerrero, encabezado por Teresa Mojica Morga, quien le entregó

“El INE debería ser el principal interesado en que se difunda el proceso, que la gente sepa, y por supuesto debería estar permitiendo que todo el mundo esté informando, y pareciera que su función en este momento es contener el proceso. Entonces, a los candidatos nos obligó a hacer concentraciones en condiciones que no ayudan. Miren, estamos aquí en el sol porque no podemos estar en recintos cerrados haciendo campaña. No nos dieron financiamiento público ni privado, muy bien, no lo queremos, pero no nos dejan gastar de nuestro dinero para poder alquilar el día de hoy un local, pues es ridículo. Esas cosas son en las que no nos ayudó el INE. Y bueno pues vamos en estas condiciones a hacer campaña, a informar y a pedir el voto”, aseguró la ‘Ministra del Pueblo’.

Aun así, Lenia Batres informó que en su recorrido por el país ha logrado constatar que existe un enorme interés en la elección judicial, pero que hace falta información para asegurar una mayor participación en la jornada del próximo 1o. de junio.

“A pesar de eso pues la gente es muy inteligente y sabe perfectamente bien que sí es muy importante esta elección. Entonces yo creo que va a haber una buena votación, va a ser superior a esa que decían del 10 por ciento, yo creo que va a ser superior, creo que va a haber una buena participación y vamos a ir a una primera elección de personas juzgadoras en muy buenas condiciones”, sostuvo la ministra.

Por la tarde acudió a la Universidad Autónoma de Guerrero donde participó en un encuentro académico sobre la reforma judicial. En este marco, la Secretaria General de esta casa de estudios, Citlalli Arroyo Rosas, sostuvo que las instituciones de educación superior deben estar abiertas a discutir sobre los procesos de transformación en favor del país.