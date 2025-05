En nuevo PJF, no más casos Israel Vallarta: 19 años en prisión sin sentencia, dice Lenia Batres

La candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, advirtió que en el nuevo Poder Judicial de la Federación (PJF) no puede haber más casos Israel Vallarta: 19 años en prisión sin sentencia.

De visita en Chiapas, la togada explicó que, entre otros beneficios de esta transformación, se imponen términos de resolución, lo que permitirá abatir el rezago judicial, es decir, la acumulación de casos sin resolver en juzgados, tribunales e incluso en la SCJN.

“Va a ver ahora un Tribunal de Disciplina Judicial, y términos. Los juicios fiscales tienen seis meses para resolverse, los juicios penales tienen un año máximo para ser resueltos. Si un juez no cumple ese término, va a ser sujeto de sanción, a menos que compruebe que de veras no puede resolverlo, pero eso ya no puede ser voluntario, como sucede actualmente, porque los jueces deciden qué temas sacan rápido, cuáles guardan, cuáles dejan durante años.

“Tenemos al día de hoy todavía este tema penosísimo de personas con prisión preventiva a las que no se les dicta sentencia. Ahí están casos incluso famosos como este señor Israel Vallarta: 19 años en prisión sin sentencia. ¿Quién le va a devolver la vida a esa persona? Eso no puede suceder, los jueces no pueden disponer de la vida de nadie, no pueden disponer de los asuntos ni de los problemas. Están obligados a resolver rápido y si no, son sujetos de sanción, es parte de lo que cambia. Hay una instancia del propio Poder Judicial que va a poder sancionar a jueces, juezas, magistrados, magistradas y, por primera vez en nuestra historia, a ministras y a ministros”, sostuvo la ‘Ministra del Pueblo’.

Tras dar la conferencia magistral “La reforma al Poder Judicial de la Federación”, en el Centro de Convenciones de la Universidad Autónoma de Chiapas, la secretaria general de esta casa de estudios, María del Carmen Vázquez Velasco, afirmó que las universidades deben estar abiertas para participar en el proceso democrático que la reforma judicial plantea.

La ‘Ministra del Pueblo’ se dio tiempo para recorrer las calles de San Cristóbal de las Casas, donde dialogó con los habitantes de esta comunidad originaria para invitarlos a votar el próximo 1o. de junio por los candidatos que garanticen que la reforma judicial se pueda concretar.

En la Plazuela de Carmen, un ciudadano le preguntó su opinión sobre las críticas que el Ernesto Zedillo ha hecho a la reforma judicial. Lenia Batres respondió que el expresidente carece de autoridad moral.

“Ernesto Zedillo tuvo que ver con la masacre de Acteal, con la masacre de Aguas Blancas. con El Charco y con El Bosque, entre otros hechos detestables en nuestro país.

“Ernesto Zedillo propuso la legalización y la absorción en deuda pública del Fobaproa que era la deuda privada bancos y de muchísimas empresas. De Ernesto Zedillo se dice que actuó como un ‘Robin Hood’ revés: les robó a los pobres para salvar a los ricos”, sostuvo la candidata.