Sheinbaum rechaza propuesta de Trump para que ejército de EU entre a México

Durante la inauguración de la Universidad para el Bienestar “Parque Ecológico Lago de Texcoco”, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el expresidente estadounidense Donald Trump le ofreció enviar tropas a México para ayudar en el combate contra el narcotráfico.

“Le dije: ‘No, presidente Trump, el territorio es inviolable, la soberanía no se vende. La soberanía se ama y se defiende’”, expresó Sheinbaum ante los asistentes.

La mandataria respondió a un reportaje publicado por The Wall Street Journal, donde se menciona una llamada telefónica de 45 minutos entre ambos el pasado 16 de abril. Sheinbaum aclaró que esa no fue la única ocasión en que se planteó el tema y que su postura siempre ha sido firme: colaboración sí, intervención militar no.

“Podemos trabajar juntos, compartir información, pero nunca aceptar la presencia del ejército de Estados Unidos en nuestro territorio”, afirmó.

La presidenta también solicitó a Trump acciones concretas para impedir el tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México. “Si nos quiere ayudar, presidente Trump, ayúdenos a que no entren armas a nuestro país”, añadió.

Finalmente, Sheinbaum reiteró: “Colaboración sí, cooperación sí, subordinación no. México es un país libre, independiente y soberano”.