Impugnará Senado este domingo candidaturas sospechosas; Fernández Noroña

Gerardo Fernández Noroña El presidente se refirió a quienes no cumplen con el perfil de Idoneidad para contender en la elección Judicial del 1 de junio. (Graciela López Herrera)

El Senado de la República impugnará de manera formal este domingo un “puñado” de candidaturas al Poder Judicial, que no cumple con los requisitos de elegibilidad constitucional.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que el equipo jurídico de la Cámara Alta, está listo para presentar estas impugnaciones en contra de jueces y juezas que, han favorecido a grupos criminales, lo que representa una falla que debe corregirse.

“Nosotros creemos que de una vez, vamos a ver qué dice el Tribunal Electoral, pero ya señalamos razones con argumentos muy fuertes”, explicó

En días pasados, Fernández Noroña anunció que tentativamente serán alrededor de una veintena de candidaturas de aspirantes al poder Judicial.

En su tradicional video-charla en redes sociales, señaló que se trata de jueces y juezas que, han favorecido a grupos criminales, lo que representa una falla que debe corregirse.

Fernández Noroña recalcó que se retiró una impugnación previa al acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE), ya que no está en desacuerdo con este.

El presidente del Senado esgrimió que deben retirarse las candidaturas sospechosas antes de que participen en las elecciones y recordó que hay precedentes al respecto pues se han cancelado antes de aparecer en las boletas, contrario a lo sostenido por el INE, que argumenta que las revisiones deben darse después de las elecciones.

Subrayó que no se presentará ninguna impugnación que no esté sustentada.

“Estamos en tiempo, porque ese tipo de impugnaciones no tienen plazo. En cualquier momento que tengas información sobre la falta de idoneidad… no vamos a meter ninguna impugnación que no sea sólida”, dijo.

Afirmó que cuentan con datos firmes y que se han reencauzado los esfuerzos jurídicos para proceder con fundamento.

Fernández Noroña mencionó que tanto las áreas jurídicas de la Presidencia de la Cámara de Senadores y de la Junta de Coordinación Política, han trabajado en este tema y ya tienen un avance significativo al respecto pues se requirió información a la FGR y a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana para tener sustentado ese tema.