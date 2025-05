“Hace falta transformar la justicia neoliberal en la que todo se puede comprar o vender”

Arely Reyes Terán es candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y afirma que el voto ciudadano abre la posibilidad de revisar y emitir nuevos criterios en sentencias que considera fueron resueltas con una perspectiva capitalista y neoliberal.

En entrevista con Crónica, la candidata con el número 25 en la boleta morada electoral, dice que el sureste del país necesita una representación jurídica que vele por derechos y salvaguarda de sus recursos naturales, por derechos sociales.

Nació en Santa María Mixtequilla, municipio indígena del Istmo de Tehuantepec, territorio de Oaxaca. Actualmente es magistrada en materia administrativa en Puebla, donde radica desde hace 30 años. Con 40 años de experiencia en el Poder Judicial y un cúmulo de títulos: Maestra en derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; especialista en derecho constitucional y amparo; argumentación e interpretación jurídica; derecho fiscal; trata de personas y feminismo.

-¿Con qué propuestas se está usted alzando en la preferencia?

-Yo veo un área fundamental: Transformar la justicia que hoy tenemos, que ha sido una justicia basada en una perspectiva capitalista neoliberal con, digamos, beneficios para un pequeño grupo, es decir, empresas nacionales, trasnacionales. Lo que veo es la transformación de esa justicia en una justicia de corte social, es decir, una justicia que atienda primero que todo el interés nacional, los recursos naturales, todos aquellos temas en la que las y los mexicanos estamos velando por nuestros derechos a nuestros recursos naturales. Todo lo que tiene que ver con el bien común, todo lo que nos atañe a los mexicanos en su conjunto. Eso es el interés nacional. Y, por otro lado, una justicia que también vele por los derechos de los amplios grupos poblacionales que históricamente han sido desprotegidos por la Corte o han sido vulnerados por la propia Corte. Las mujeres y las niñas, a pesar de que la Corte constantemente dice que resuelve con una perspectiva de género, hay muchos otros temas en los que no lo ha hecho así. Uno de ellos es el mercantilismo, que legalizó los vientres de las mujeres para venderlos (maternidad subrogada). Realmente no hay tal perspectiva, hace falta transformar esa justicia capitalista, neoliberal, donde todo se puede vender y todo se puede comprar.

-¿Qué acervo jurisprudencial rescata del máximo tribunal del país?

-Mi propuesta de llegar a la Corte es hacer una revisión, porque hay retrocesos. Siempre que haya un nuevo juicio sobre un mismo tema es posible promover ahí su interrupción y sustituirla por un criterio que sea más acorde al interés nacional. La Corte ha hecho daño con algunas de sus sentencias y hay que revertir donde se puede.

-¿Cómo cuáles?

–Por ejemplo la Ley del ISSSTE, la reforma de 2007. Hasta antes de esa ley la Corte consideraba que el sistema solidario de pensiones era un derecho adquirido; es decir, un derecho inamovible para los trabajadores. Después de que expide esa ley, y la Corte resuelve que ya no es un derecho adquirido, sino que es una expectativa de derecho.

Con el nuevo sistema de cuentas individuales, los pensionados pierden derechos como al aguinaldo, derecho a prestaciones, derecho a préstamos...

El problema es que para revertir eso sí se necesita un cambio a la ley, una modificación legal. Es un claro ejemplo de cómo la Corte resolvió, en ese caso, en beneficio de la oligarquía gobernante de esa época y en perjuicio de las trabajadoras y los trabajadores.

Echar abajo esa reforma es muy complicado porque se requiere de un gran presupuesto, porque si echas para atrás la reforma se te viene una serie de demandas y que, con el principio de no aplicación retroactiva de la ley, va a hacer que el gobierno pague en todos estos años, desde 2007, a todos los trabajadores lo que dejaron de percibir.

Es un problema de presupuesto que nos heredaron los que gobernaron en esa época y los ministros que resolvieron en ese sentido.

CONFIANZA EN PARTICIPACIÓN EL 1 DE JUNIO

-A 24 días de que se cierre la campaña dentro del PJF, ¿cómo ve el ánimo del electorado?

-Yo me siento muy contenta. Cuando empezó esta campaña se hablaba de que irían a votar menos del 10%. Hoy hay cálculos que ya rebasaron ese porcentaje, y ya se habla de un 13%, según la última medición que vi. Y puede ser que ahorita sea más.

Espero que en este último mes pues ese porcentaje crezca todavía más. Mira, yo lo que te puedo contar es mi experiencia. Inicié mi campaña en el municipio de Cuetzalan (sierra norte de Puebla), que es un municipio indígena, rodeado de comunidades ancestrales, y lo inicié así porque yo nací en una comunidad indígena del istmo de Tehuantepec.

Yo nací en Oaxaca, aunque tengo 30 años viviendo en Puebla, pero soy originaria del estado de Oaxaca y de una comunidad indígena. El tema de las comunidades indígenas lo traigo siempre muy presente. Y lo que recogí es la pasión de la gente.

Es importante escucharlos porque no existen traductores, porque no existen peritos en sus lenguas y muchas veces cuando traducen, traducen mal. Yo me comprometí con esas poblaciones a promover al interior de todo el PJF el conocimiento a través de procesos educativos formales, con perspectiva interculturalidad. ¿Para qué? Para que cada órgano del Poder Judicial conozca las realidades y las vivencias de las comunidades indígenas, de nuestras comunidades ancestrales; entre otras cosas, es un compromiso que yo hice.

Lo que me planteaban en un principio es que desconocían cómo se iban a elegir a los jueces, a los magistrados y a los ministros, que no tenían conocimiento de eso, ni por qué.

Cuando les explicas que una decisión de la Suprema Corte, sobre todo les explicas con ejemplos, cómo la Suprema Corte ha hecho perder derechos con sus decisiones, entonces la gente entiende y se preocupa de que tienen que salir a votar. Esa es la técnica que yo he empleado y me ha funcionado bastante bien. Yo te puedo decir que la gente está informada y que va a salir a votar.