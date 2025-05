Arropa PRI a Zedillo y respalda su exigencia de auditar Tren Maya, Dos Bocas y Tren Maya

Zed

El ex presidente Ernesto Zedillo ha cuestionado en los últimos días los gobiernos de Morena sobre todo al de López Obrador y sus obras emblemáticas (La Crónica de Hoy)

Tras una semana de dimes y diretes entre el ex presidente Ernesto Zedillo y la presidenta Claudia Sheinbaum, la dirigencia nacional del PRI salió en defensa del ex mandatario emanado de sus filas y sostuvo que Morena y el oficialismo no tienen la estatura moral, ni política para señalar con el dedo acusatorio a nadie pues en más de 6 años han destruido el sistema democrático de México.

En ese sentido también avalaron la postura de Zedillo frente a la situación actual de México y respaldaron su iniciativa para someter a una auditoría internacional e independiente a las obras emblemáticas del gobierno de Andrés Manuel) López Obrador como el Tren Maya, el AIFA y Dos Bocas.

El tricolor explicó que la auditoría es necesaria para determinar responsabilidades y juzgar a todos los implicados en la gran trama de corrupción que envuelve la construcción del AIFA, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.

A través de una carta publicada en sus redes sociales, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno sostuvo que las descalificaciones emitidas desde el oficialismo no solo son injustas y descontextualizadas, sino que buscan deslegitimar un periodo de transición democrática, impulsada desde los gobiernos del PRI, que sentó las bases de las libertades y garantías constitucionales que hoy se ejercen, incluso por quienes las atacan e intentan distraer la atención de los principales problemas de México.

Moreno puntualizó que “es tiempo de detener la simulación, la falsa democracia y la tibieza con la que manejan el país a su antojo, creando un sistema clientelar a todos los niveles, que tanto daño provoca al país”.

Acusó que en Morena son buenos para acusar y malos para rendir cuentas, toda vez que con sus acciones han ido reduciendo a la República en un Estado fallido, donde no hay ni resultados ni consecuencias.

FUGA DE CAPITALES

El dirigente tricolor y presidente de la COPPPAL participó en la Cumbre Mundial de Comunicación Política, y aseguró que los gobiernos populistas suelen atacar los mecanismos de fiscalización y transparencia bajo el argumento de que son herramientas de las élites.

Advirtió que las medidas generadas por los gobiernos populistas pueden provocar inflación, déficit fiscal, devaluación y fuga de capitales.

Al participar en la XXII Cumbre Mundial de Comunicación Política en Punta Cana, República Dominicana, Moreno afirmó que los gobiernos populistas prometen mucho y resuelven poco, se alimentan del enojo y destruyen instituciones.

El líder tricolor aseguró que el populismo no es cambio, es retroceso, por lo que, dijo, analizarlo, entenderlo y enfrentarlo con seriedad es clave para fortalecer nuestras democracias.

Entre las consecuencias del populismo, el Presidente del CEN del PRI destacó la inestabilidad económica. Las políticas económicas del populismo, dijo, tienden a ser insostenibles a largo plazo, con subsidios excesivos y gasto público desmedido.