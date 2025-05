Diálogo y análisis de la gobernanza harán a la UNAM más cercana a la sociedad: Dávila

Patricia Dolores Dávila

Patricia Dolores Dávila, secretaria general de la Universidad, dio por inaugurado el Seminario Internacional de Primavera “El Buen Gobierno en el siglo XXI”.

Durante el evento, la secretaria se refirió al seminario como un encuentro de gran pertinencia de cara a los retos que enfrontan las democracias y los gobiernos en México.

Sobre la cátedra, Dávila enfatizó que ésta recuperará el papel crítico y reflexivo de la institución y brindará la oportunidad de repensar temas que preocupan y ocupan a la Universidad.

“Gobierno y sociedad deben desempeñar cada uno las funciones que les correspondan a través de políticas públicas que atiendan los intereses y las necesidades de cada uno”, añadió la funcionaria.

A decir de Dávila, los desafíos actuales del Estado, las sociedades y los gobiernos, no son menores; se viven tiempos de cambios y transformaciones que, en algunos casos, son signos naturales de procesos internacionales que habrán de ser encaminados a forjar una sociedad más justa, igualitaria y equitativa.

En su intervención, el coordinador del Programa Universitario de Gobierno (PUGOB), Eduardo Robledo Rincón, subrayó que política y gobierno importan y que el modo en que se ejerce el poder público tiene consecuencias profundas y duraderas en las sociedades. De ahí que el PUGOB tenga como mandato contribuir a dignificar la política y la formación política de quienes desempeñan o aspiran a ejercer el poder público.

El PUGOB, en voz de su coordinador, está convencido de que el servicio público exige una formación ética, histórica y humana que contribuya a fortalecer la democracia.

En el seminario se presentarán 47 expertos, académicos y políticos, además de investigadores nacionales y extranjeros que ayudarán a “recordar que no hay técnica capaz de reemplazar a la ética; que el poder sin control y sin propósito común no se sostiene; que gobernar no es administrar sino transformar; que las democracias necesitan instituciones fuertes, pero también narrativas que convoquen, inspiren y hagan sentir que participar en lo público vale pena”, añadió Robledo.

Este seminario es resultado del trabajo conjunto, en alianza estratégica, de la FCPyS y el PUGOB, al cual se sumaron la Coordinación de Humanidades y el Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, e instituciones como la Unesco.