Chocan Morena y oposición em la Permanente por Fobaproa; puros “distractores”: PRI

Discusión sobre FOBAPROA en el Senado Rubén Moreira, diputado del PRI, discute con Gerardo Fernández Noroña (Daniel Augusto)

La discusión sobre el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) “encendió los ánimos” en la primera sesión de la Comisión Permanente donde Morena y la oposición se enfrascaron en un ríspido debate donde se acusaron mutuamente de endeudar al país y de paso incluyó apagar el micrófono a legisladores de oposición por parte del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

La diputada Dolores Padierna, fue la primera en abrir fuego y llamó a revisar a fondo el Fobaproa y exigió responsabilidades a quienes, según ella, permitieron un presunto saqueo a la nación.

“Hagamos una verdadera auditoria, porque la auditoria que se practicó en aquellos tiempos fue, insisto, una verdadera simulación”, demandó.

La legisladora recalcó que se debe revisar el Fondo Bancario y obligar a que devuelvan lo robado y con eso liquidar gran parte de la deuda bancaria, “para que no la siga pagando el pueblo.

Acusó directamente al expresidente Ernesto Zedillo, así como a los partidos PRI y PAN, de haber aprobado un rescate bancario lleno de corrupción, malas prácticas y autoritarismo.

“Deben rendir cuentas, deben regresar al pueblo lo robado, deben tener tantita responsabilidad o al menos pedir perdón a México”, sostuvo.

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Humberto Moreira intentó intervenir y acusó a Morena de usar a Ernesto Zedillo y al FOBAPROA como distractores de otros temas que afectan seriamente al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, como el caso Teuchitlán y el rancho Izaguirre.

Pero su intervención fue interrumpida de inmediato por Fernández Noroña, presidente de la Comisión Permanente, quien acusó al priista de introducir “la agenda política por la puerta trasera” y ordenó cortar el audio de su micrófono.

Ello detonó la molestia de la oposición y Moreira calificó de “fascista” a Fernández Noroña.

El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira exigió a Fernández Noroña no aplicar un reglamento que no fue aprobado por ambas cámaras del congreso y reclamó una agenda política a modo del oficialismo para distraer la atención de los graves problemas del país y aplicar un reglamento que no fue avalado por la Cámara de Diputados.

Incluso, Leonel Godoy, diputado de Morena recordó a Fernández Noroña que el nuevo “reglamentillo” como se le conoce no fue avalado por diputados y por lo mismo estaba vigente el anterior.

Senadores de oposición, reclamaron que Morena y sus aliados impusieran reglas que no fueron aprobadas por ambas cámaras para regular los debates del congreso durante el receso, pero además que se establecieran, temas a contentillo y no se aborden otros de gran relevancia nacional como el caso Teuchitlán o la relación con Estados Unidos.