Se requiere reforzar células de búsqueda, capacitar a personal y mejor trato a colectivos

Diagnóstico. Acudieron titulares de la Comisión de Búsqueda, la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas y la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas.

Fortalecer las células municipales de búsqueda, dotándolas de insumos, personal capacitado y condiciones dignas para operar, así como establecer una coordinación efectiva con autoridades estatales y federales, son algunas de las necesidades que expresaron titulares de instituciones públicas en materia de búsqueda de personas.

Los funcionarios convocados al Congreso local por la Comisión Especial en Materia de Desaparición de Personas fueron Edna Montoya Sánchez, titular de la nueva Secretaria de Inteligencia y Búsqueda de Personas; Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, vicefiscal Especializada en Personas Desaparecidas; y Víctor Hugo Ávila Barrientos, comisionado Estatal de Búsqueda de Personas.

También acudieron Fernando López Osorio, Gabriel Martínez Sánchez y Héctor Llanos Alfaro, responsables de las unidades de búsqueda municipales en Guadalajara, Tlajomulco y Zapopan, respectivamente.

Gabriel Martínez de la Comisaría de Tlajomulco expresó que el grupo de búsqueda trabaja con recursos propios y tienen carencias:

“Nosotros como tal no contamos con un recurso adicional y no contamos con el equipamiento que se debería de contar por parte del estado. Si sería bueno -y yo propongo- la coordinación tanto con la Fiscalía, como con la Comisión de Búsqueda. Nosotros tenemos carencias -claro- trabajamos con lo que tenemos, lo tenemos que hacer y hacemos lo que podemos, con lo que tenemos. Necesitamos trabajar más en coordinación”, expresó.

Se hizo evidente la falta de recursos humanos y materiales en prácticamente todas las instituciones involucradas, así como el rezago en la aplicación de la Ley de Personas Desaparecidas del Estado.

Martha Morales, integrante del colectivo Por Amor a Ellxs, les dijo a los servidores públicos y a los diputados que las madres y padres buscadores, no van a doblarse, hasta encontrar a sus familiares.

“Nuestro colectivo es de larga data, tenemos mucha desilusión porque todas tenemos ocho, diez o quince años y no hemos podido encontrar a nuestros seres queridos. Sin embargo, estamos en la lucha, no quitamos el dedo del renglón, ese dolor con el cual trabajamos y con el cual caminamos y con el cual vivimos a diario lo hemos transformado en luchar, en estar en estos espacios donde nos dan la oportunidad para poner nuestro granito de arena”, subrayó.

La diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas, presidenta de la Comisión Especial en Materia de Desaparición de Personas, hizo un reclamo a algunos de los funcionarios que leían un guión y no hablaban con franqueza de las carencias que enfrentan o lo que necesitan para hacer mejor su trabajo.

“Decirles que no nos ayuda en nada que vengan a leer un libreto, un discurso con favores o venias partidistas. Aquí no hay colores, lo hemos dicho desde la instalación de esta Comisión, es una gravedad dolorosa, lamentable, vergonzosa para un estado lo que se vive en Jalisco y como para que perdamos el tiempo en discursos que enaltezcan decisiones que, independientemente de lo que se haya hecho, no se está atendiendo y los números van en aumento”, dijo.

En la sesión de trabajo de casi cuatro horas se propuso ampliar las campañas de identificación y prevención y garantizar la seguridad de las familias y colectivos que realizan labores de búsqueda.

El objetivo de las mesas de trabajo es tener un diagnóstico que identifique las barreras para lograr mejores resultados en la búsqueda de desaparecidos y de fondo, prevenir y evitar que el problema crezca en Jalisco.