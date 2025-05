IMPI aplica Operación Limpieza en Iztacalco; reitera sanción a aduanas

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) encabezó de manera simultánea operativos en establecimientos conocidos como One Zone, Pabellón Cuemanco, One Zone Portal Vallejo, One Zone, Portal Cuautitlán Izcalli y One Zone Tienda Toreo que dieron como resultado el decomiso de 9 mil 244 productos de origen asiático, con un valor de 647 mil 322 pesos.

Santiago Nieto Castillo, director del IMPI, informó que estas acciones respondieron a la petición de la Asociación Mexicana para la Protección a la Propiedad Intelectual A.C (AMPPI), por lo que en colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a través del área de delitos de mayor incidencia y del área de inteligencia, del gobierno del Estado de México, de la Secretaría de Seguridad Pública mexiquense y elementos de la Secretaría de Marina intervinieron cuatro puntos simultáneos, dos en CDMX y dos en el Estado de México.

Reiteró que la estrategia “Operación Limpieza” sigue vigente, y, en esfuerzo coordinado con diversas autoridades, el IMPI ingresó en One One Zone, Pabellón Cuemanco, One Zone Portal Vallejo, One Zone, Portal Cuautitlán Izcalli y One Zone Tienda Toreo, lugares donde decomisaron 9 mil 244 productos de origen asiático.

Nieto Castillo señaló que estas acciones tienen como objetivo la protección y salvaguarda de la industria nacional y el cumplimiento a las obligaciones internacionales en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, así como dar respuesta a las denuncias de diversos sectores productivos ante la comercialización de productos apócrifos en el país.

Destacó que ya hay procesos de revisión y sanción a las agencias aduanales que están permitiendo la entrada de este tipo de productos de dudosa procedencia al país, aunque a la fecha, desde noviembre de 2024, no se ha dado a conocer quiénes detentan esas agencias ni las sanciones que se les aplicará dado que todas las declaraciones son referentes al retiro permisionario patental.