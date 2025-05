¿Habrá puente este 15 de mayo?

Celebración. El 15 de mayo se festeja a los profesores y profesoras.

Este 16 de mayo de 2025 hay dudas crecientes sobre si habrá clases en el nivel básico, recordemos que el 15 de mayo oficialmente no hay clases por ser Día del Maestro y Maestra, pero el 16 de mayo ya es día normal y los alumnos deben presentarse a sus respectivos planteles.

Este mes es uno de los más festivos, luego de las vacaciones de Semana Santa y el puente del pasado 5 de mayo llegó la celebración del Día de las Madres y ya se acerca el 15 de mayo Día de los maestros.

El 15 de mayo no hay clases pues se celebra, se reconoce y felicita a los profesores por su labor académica en todos los niveles, sin embargo, no es un día feriado oficial, es decir no está establecido así en la Ley Federal del Trabajo.

Cabe destacar que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que el 15 de mayo estallará una huelga nacional, que incluirá la instalación de un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México como medida de presión para exigir la solución a sus demandas centrales. El jueves se prevén otras movilizaciones de distintos grupos magisteriales.

Alerta. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anuncian paro nacional. (Rogelio Morales Ponce)

Estados afectados por el paro nacional del Día del Maestro 2025

De llevarse a cabo lo dicho por los dirigentes de la CNTE, esta huelga nacional sería para exigir la atención de sus peticiones, por lo que arribarían a la Ciudad de México los integrantes del grupo magisterial disidente, que tiene mayor presencia en algunos estados de la República como Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán, Zacatecas, Veracruz y la Ciudad de México.

Así tenemos que el 15 de mayo cae en jueves y muchas escuelas podrían aprovechar el viernes 16 para hacer festival para los profesores o alguna otra actividad. Eso lo decide cada plantel.