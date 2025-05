INE sin notificar formalmente al Senado rechazo a “bajar” candidaturas al PJ “indeseables”

El INE no ha notificado al Senado su resolución sobre cancelar 26 candidaturas al PJ (EFE)

A casi una semana de su resolución, el INE no ha informado de manera formal al Senado su decisión de no cancelar al menos 26 candidaturas que presuntamente están vinculadas con el crimen organizado, cuentan con investigaciones abiertas o están imputados por abuso sexual, por lo cual el Legislativo no puede proceder a impugnar eventualmente esta medida del árbitro electoral.

“El INE a esta hora sigue sin notificarnos la resolución que tomó la semana pasada; la tomó el jueves y a esta hora no nos ha notificado”, informó el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

Explicó que mientras el INE no les notifique, el Senado no puede impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 8TEPJF) si ese fuera el caso.

“Dicho de otra manera, el INE está haciendo todo para que no se impugne o ya sea muy tarde”, acusó

Fernández Noroña explicó que mientras el INE no les notifique de manera formal, el Legislativo no puede hacer nada legalmente contra las candidaturas que evidenció con presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Es que no podemos hacer nada mientras no nos notifiquen”, insistió

Explicó que no necesariamente el Senado va a impugnar esas candidaturas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues aún no se define, pero lo cierto es que no pueden hacer nada hasta que el INE les notifique formalmente.

“O sea, no estoy diciendo que vayamos a impugnar o que no vayamos a impugnar, simplemente digo que a esta hora no nos han notificado, y mientras no nos notifique nada, nosotros no podemos hacer nada”, indicó

En días pasados, el Senado y la Cámara de Diputados impugnaron ante el INE, 26 candidaturas de aspirantes a magistrados y jueces por falta de probidad al estar presuntamente vinculados con integrantes del crimen organizado, imputados por abuso sexual, desaparición forzada de periodistas y hasta con averiguaciones previas abiertas.

Sin embargo el INE “bateó” este recurso al esgrimir que no tiene facultades legales para ello pues la reforma judicial no detalla ni establece que el instituto pueda anular candidaturas pues la elección de aspirantes fue realizada y validada por los comités técnicos de evaluación, que gozaban de autonomía.