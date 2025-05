México perdería más de 11 mdd diarios por freno en la exportación de ganado: CNA

Ganado bovino (Crisanta Espinosa Aguilar)

Tras el anuncio de Estados Unidos de frenar la exportación de ganado mexicano debido a los casos de gusano barrenador, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) estima que dejarán de ingresar 11.4 millones dólares diarios en divisas a México provenientes de la venta de esta industria.

La suspensión inmediata de las importaciones de ganado bovino, equino bisonte desde México decretado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, impactará severamente al sector ganadero del norte del país, informó el CNA, ya que tan solo por Chihuahua y Sonora se movilizaban más de 5 mil 700 cabezas de ganado al día.

El CNA afirma que cerrar los cruces no detiene el avance de gusano barrenador, si no que se deben adoptar medidas por parte de ambos países para reforzar las acciones en los estados del sur y centro de México, donde más se han registrado casos de gusano barrenador.

Igualmente, respaldó la estrategia sanitaria y reitero su compromiso para colaborar con su ejecución, además reconoció la respuesta oportuna del gobierno de México ante los brotes de gusano barrenador y su voluntad de dialogo con Estados Unidos.

“Hoy más que nunca, se necesita cooperación real para contener la plaga y asegurar la sanidad animal y el acceso a alimentos para la población de ambos países”, declaró el CNA.

Advierten que la situación impactará al campo mexicano y pone en riego el abasto de alimentos de ambos países, y que el control del gusano barrenador exige corresponsabilidad técnica entre México y Estados Unidos.

Al considerar innecesario el cierre de cruces, ya que cumplen con protocolos sanitarios validados por SNASICA y APHIS, proponen en su lugar: