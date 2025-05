“Ni le busquen, no hay nada que esconder”, reta gobernadora de BC ante presuntas investigaciones en su contra

La

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila fija su postura oficial por la revocación de su visa por parte de Estados Unidos

“No le busquen, no hay nada que esconder ni averiguar para dañar mi imagen o lla de mi persona”, afirmó la gobernadora de Baja California, Marina Del Pilar Avila Olmeda tras la ola de versiones y especulaciones sobre supuestas investigaciones en Estados Unidos contra la mandataria estatal y su esposo luego de que les fueron revocadas sus respectivas visas por parte del gobierno de Donald Trump.

Acompañada de miembros de su gabinete, la mandataria morenista fijó su postura oficial sobre ese caso donde consideró injusta la decisión de Estados Unidos de revocarle su visa junto con su esposo, Carlos Torres y dijo sentirse tranquila e incluso confió en que todo se aclarará pues ni hay ningún delito que perseguir en su contra.

“Que el departamento de Estado de los Estados Unidos haya cancelado mi visa no significa que yo haya cometido algo malo es una decisión administrativa no una acusación no hay delito no hay una falta no se ha comunicado la causa de esta medida y cualquiera que sea la razón estoy tranquila y con la conciencia limpia de que todo se aclarará”, aseveró

Sin embargo, las autoridades de Estados Unidos no se han pronunciado sobre la revocación de la visa de Marina del Pilar.

No obstante, Avila Olmeda se dijo sorprendida por esta situación pero insistió en que tiene la conciencia limpia y confió en que el tiempo pondrá las cosas en su lugar.

“Respeto profundamente la soberanía del gobierno de los Estados Unidos y reconozco su facultad administrativa . Sé que la verdad y el tiempo podrán las cosas en su lugar a largo de mi trayectoria pública he mantenido con el gobierno de los Estados Unidos, una relación institucional basada en el respeto y en la coordinación”, insistió

En este contexto, la mandataria aseguró que el no contar con su visa a Estados Unidos no la define como persona sino sus acciones, valores y convicciones.

“Hoy no cuento con mi visa para ingresar a los Estados Unidos pero eso no me define porque no me define lo que tengo ni los permisos que me otorguen o me retirenme definen mis valores mis convicciones y el propósito que he abrazado desde que decidí dedicar mi vida al servicio público”, aseveró

La mandataria estatal también se refirió a la oposición y a quienes la involucra en presuntas investigaciones para supuestamente hacer daño a su administración y les recalcó que no encontrarán ninguna indagatoria en su contra.

“Jamás le he hecho daño a nadie ni lo haré, porque hay valores que son pilares en mi vida y que me fueron inculcados desde muy niña en mi casa. Así que no le busquen, no hay nada que esconder, no hay nada que averiguar para dañar mi imagen ni la de mi persona. Para ser sincera, estoy sorprendida con esta situación”, recalcó