Rechaza gobernadora de BC tener cuentas bancarias en EU como aseguran versiones periodísticas

Mar

La Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar y su esposo Carlos Torres (Especial)

En medio de la ola de versiones y señalamientos sobre presuntas investigaciones de Estados Unidos, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila rechazó que le hayan cancelado sus cuentas bancarias en ese país al igual que a su esposo como parte de las medidas que llevaron a la revocación de sus visas.

La mandataria recalcó que no existen cuentas en el extranjero a su nombre y calificó como una mentira esas versiones.

“No me fueron canceladas cuentas en Estados Unidos simplemente porque no existen. No tengo ninguna cuenta bancaria en el extranjero”, sostuvo

La mandataria estatal calificó como una mentira la información que se ha generado sobre el supuesto congelamiento de cuentas a su nombre y el de su esposo Carlos Torres, en Estados Unidos.

“Reitero para ellos y la gente : No existen cuentas en el extranjero”, aseveró

Dijo que continuará é caminando del lado correcto de la historia, con la frente en alto y el corazón por delante, sirviendo donde más se necesita

En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum también salió en su defensa y aclaró que autoridades de Estados Unidos no congelaron cuentas bancarias a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Durante su conferencia matutina de este martes, la mandataria federal informó que consultaron a la gobernadora sobre la situación de sus cuentas bancarias en el extranjero.

“Hablamos con la gobernadora y nos dijo que no tiene cuentas en el extranjero”, afirmó la jefa del Ejecutivo.

Ello luego de información periodística en el sentido de que s bancos Wells Fargo y Bank of America cancelaron las cuentas de Marina del Pilar Ávila y su esposo Carlos Torres, por sospechas de que su dinero provenía de actividades ilícitas.

Estados Unidos le revocó la visa a la gobernadora de Baja California y a su esposo Carlos Torres, por lo que la mandataria estatal aseguró que tiene su conciencia tranquila y no le encontrarán nada.