Seré la primera presidenta de la Corte “elegida por voto el voto popular”: Loretta Ortiz

A pocas semanas de la elección del Poder Judicial, Loretta Ortiz Ahlf aseguró: “Seré la primera presidenta de la Corte elegida por voto popular”.

La ministra candidata se dijo entusiasmada por el buen recibimiento que ha recibido por parte de la gente durante su recorrido por todo el país. Hecho, que dijo, le da certeza de que la gente saldrá a votar y le brindará su apoyo.

“Cuando salgo a la calle la gente me pregunta, quién es Loretta Ortiz, y con orgullo les digo: ‘soy una mujer preparada, soy honesta, soy de izquierda y seré la primera presidenta de la Corte elegida por voto popular. Una mujer que toda su vida ha luchado por un sistema de impartición de justicia más cercano a la gente y que ahora tiene la oportunidad de lograrlo gracias a este momento histórico que está viviendo el país y a la confianza de todas y todos los mexicanos’”, comentó.

Ortiz Ahlf adelantó que guiará a la Corte bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Afirmó que para ella el servicio público es un medio para transformar el entorno en el que vivimos en un lugar más justo y equitativo.

“Siempre lo dijo López Obrador, no se trata de buscar el cargo por el cargo, lo importante es el encargo. Yo quiero seguir siendo ministra para colaborar en la Transformación del Poder Judicial”.

Loretta Ortiz agregó que ser de izquierda va más allá del discurso pues se demuestra en los hechos. “Toda mi trayectoria es pública, pueden entrar a internet y revisar el sentido de mis votos tanto de cuando fui diputada o de ahora que soy ministra. Siempre me he conducido de una manera ética, justa y honesta, y he sido la voz de los más necesitados”.

También apuntó que su apuesta es por generar un sistema de impartición de justicia más humano y accesible, diseñado para comprender y atender las necesidades, sobre todo, del ciudadano de a pie para quien, hasta ahora, “la justicia ha sido un privilegio y no un derecho”.