Médicos del IMSS Chihuahua extirpan tumor de más de 2 kilos, salvan a madre e hija

Exitosa operación del IMSS Especialistas del IMSS-Ciudad Juárez extirparon con éxito un tumor de más de 2 kilos, ponendo a salvo a mujer embarazada y su producto. Hoy madre e hija gozan de salud

Especialistas del Hospital General de Zona (HGZ) No. 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Juárez, Chihuahua, lograron salvar la vida de una mujer embarazada y el bebé de 18 semanas de gestación, luego de extirpar un tumor de más de dos kilogramos.

La doctora Yara Yadhira Chan Franco, jefa del Servicio de Ginecología y Obstetricia de esta unidad hospitalaria, informó que la paciente Teódula, de 35 años, fue diagnosticada con un mioma de rápido crecimiento, que fue removido exitosamente en una cirugía, debido a que representaba un alto riesgo tanto para ella y el feto.

Cabe mencionar que la extirpación del referido tumor de 2.1 kilogramos, se alojaba en el útero de la futura madre, y se encontraba ubicado en una zona crítica, ya que al haber estado adherido al útero, ponía en riesgo la vida de la futura madre y el bebé.

La señora Teódula, trabajadora de una empresa manufacturera, relató que durante su primera consulta de embarazo, a las cuatro semanas de gestación le detectaron miomas mediante un sonograma y aunque en un principio no presentaba dolor su condición fue monitoreada por el personal médico debido al riesgo que el tumor representaba.

Señaló que conforme avanzaba su embarazo, el dolor se intensificó hasta el punto de ser insoportable, por lo que fue referida al área de Tococirugía, donde fue atendida por el ginecólogo Iván Orozco.

“Ya no soportaba el dolor, abundó, sentía que me partía por dentro, casi no comía y duré tres meses así, solo ingería poca fruta”, la difícil decisión de que la señora Teódula fuera operada, fue a pesar del riesgo que significaba dicha intervención, y de la cual fue informada oportunamente, ya que existía el riesgo de que pudiera perder a su bebé, la matriz, o incluso la vida.

Al respecto, el doctor Orozco señaló que de no haberse realizado la cirugía en ese momento, el desenlace habría sido fatal tanto para la paciente como para su bebé, y contra todo pronóstico, la operación fue un éxito y tras un seguimiento riguroso la paciente llegó hasta las 37 semanas de su embarazo sin complicaciones mayores.

Tres días antes de su cesárea programada llegó al hospital tras romperse la fuente y dio a luz a su hija Giovanna, quien nació con un peso de 2.645 kilogramos y midió 49 centímetros, en buen estado de salud.

Ante el riesgo que representaría un futuro embarazo, la señora Teódula tomó la decisión de someterse a una salpingoclasia, un procedimiento para evitar embarazarse.

“Estoy profundamente agradecida con todo el personal médico del Seguro Social. En todo momento me acompañaron y cuidaron, y gracias a ellos hoy mi bebé y yo estamos sanas”, expresó.