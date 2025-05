Al menos 63 candidatos en Veracruz han solicitado protección; temor tras ejecuciones y amenazas del C.O

Durante el primer trimestre de 2025 fueron asesinados en el país al menos 50 políticos, según un estudio CUARTOSCURO/ (Diego Costa Costa/Diego Costa Costa)

Tras los asesinatos y ejecuciones contra políticos y candidatos que se han registrados en Veracruz, al menos 63 candidatos de diferentes partidos ha n solicitado protección a las autoridades en la recta final del proceso que se realiza en esa entidad rumbo a los comicios del 1 de junio donde se renovarán 212 municipios.

“Cualquier candidato o candidata puede solicitar acompañamiento, así lo han hecho ya 63 candidatas, candidatos de diferentes fuerzas políticas y se les da todas las facilidades para que puedan ser acompañados y protegidos y que todos sintamos tranquilidad, tanto los que vamos a salir a votar como aquellas candidatas y candidatos que están hoy en campaña pidiendo el voto de la ciudadanía”, informó la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde.

De gira por Veracruz, la dirigente morenista pidió tranquilidad a los candidatos y ciudadanía para el 1 de junio pues aseguró que hay condiciones para salir a votar.

“Decirles que estamos tranquilos, que hay todas las condiciones y a los veracruzanos y a las veracruzanas que tengan confianza y salgan a votar el primero de junio”, indicó

El pasado 11 de mayo, la candidata de Morena a la presidencia municipal de Texistepec, Yesenia Lara Gutiérrez, fue ejecutada a balazos durante la caravana política que encabezaba esa a noche.

Durante el primer trimestre de 2025 fueron asesinados en el país al menos 50 políticos, la mayoría de ellos de nivel municipal, según el reporte Violencia Política en México, elaborado por la consultora Integralia.

Asimismo en el periodo de enero a marzo de este año se identificaron 104 ilícitos de violencia política en México, aunque el homicidio doloso es el de mayor incidencia.

La dirigente morenista aseguró que cualquier candidata o candidato al margen del partido o coalición al que pertenezca puede solicitar esta protección pues es un mecanismo federal que ya se puso en marcha durante las elecciones del 2024 donde la Guardia Nacional es la que les brinda esa protección.

“La Guardia Nacional estuvo acompañando a todos los candidatos para que se sintieran seguros, protegidos, y no hubiera incidentes. Entonces, esa misma estrategia que a nivel nacional se realizó el año pasado, hoy se realiza en el estado de Veracruz”, detalló

En ese sentido, el presidente de Morena en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta aseguró que hasta el momento no hay renuncias de candidatos de Morena por temor o amenazas del crimen organizado.

“He platicado con los compañeros, compañeras, candidatas, y no, hasta ahorita no ha habido renuncia alguna de algún compañero, compañera, candidata. No, hasta el día de hoy no hemos tenido renuncia alguna”, aseveró