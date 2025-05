Mega marcha nacional: Convocan a protesta masiva contra elección judicial el 1 de junio

TODA MI VIDA HE LLAMADO A VOTAR…

PERO EL 1° DE JUNIO, NO ESTARÁS EJERCIENDO TU VOTO, ESTARÁS LEGITIMANDO UNA FARSA.

LOS JUECES NO OFRECEN PROPUESTAS, NO HACEN CAMPAÑA, NO DEBEN DEBER FAVORES ¡ESTO NO ES DEMOCRACIA, ES CONTROL ABSOLUTO! ¡DEFENDAMOS EL ESTADO DE DERECHO!