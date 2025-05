Buscará PAN reunirse con nuevo embajador de EU; informarán sobre inseguridad y crimen organizado en México

Jo

La dirigencia panista quiere informarle al nuevo embajador de Estados Unidos de viva voz lo que sucede en México en materia de crimen organizado e inseguridad (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

La dirigencia nacional del PAN junto con sus coordinadores parlamentarios buscará una audiencia con el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para plantearle el tema de la inseguridad, crimen organizado, y la situación en general del país pues no se puede guardar silencio ante lo que sucede”.

La Secretaria de Relaciones Exteriores del CEN, Mariana Gómez del Campo consideró que no hay intención del gobierno morenista de llevar una buena relación con Estados Unidos, aunque el 80% de nuestro comercio es con ese país y en cambio prefieren seguir pactando con el crimen organizado.

Paralelo a ello, el PAN en Baja California buscará organizar la revocación de mandato para Marina del Pilar Avila y solicitar un juicio político ante las sospechas que rodean su mandato sobre un supuesto narco gobierno.

“Por eso necesitamos información fehaciente porque hoy lo que sí sabemos es que estamos en medio de señalamientos de narco-gobierno, lavado de dinero y corrupción. La línea nos lleva hacia ese camino”, expuso la presidenta del PAN en Baja California, Lizbeth Mata Lozano

El panismo demandó a la gobernadora de Baja California separarse del cargo ante la incertidumbre que se ha generado para el estado tras la medida de Estados Unidos de cancelarle la visa, con lo cual no podrá acudir a reuniones trasfronterizas con sus homólogos estadounidenses.

“Vamos a escalar hasta las últimas consecuencias y hoy somos responsables exigiendo transparencia y rendición de cuentas a las autoridades. Primero a la presidenta de la República, a la cancillería, hoy no hay respuesta. La propia gobernadora, sus dichos, fueron expresados en Facebook, ni siquiera hay un comunicado oficial del estado de qué es lo que está pasando”, exigió

El vocero del PAN, Jorge Triana consideró falsos los dicho de la mandataria bajcaliforniana de que no requiere visa para gobernar esa entidad.

“Nada más falso, sí se necesita, no solamente desde el punto de vista práctico, sino desde el punto de vista legal también, todas las relaciones que tienen que ver con medio ambiente, con intercambio económico, con migración, con temas sociales, con seguridad pasan por el gobierno, por el gobierno estatal y por supuesto por los gobiernos municipales”, explicó

Triana detalló que es mucho el intercambio que hay todos los días, pero legalmente hay por lo menos dos órganos colegiados a los que ella pertenece y que está obligada a asistir y que sesionan alternamente en México y en Estados Unidos:

La Junta de Mandatarios México-California, la junta de autoridades fronterizas, México, California, que se reúnen periódicamente y que ella tendría que ir, imagínense que no va y cuando le pregunten por qué no va, porque no tengo visa y por qué no tienes visa, porque el gobierno me la canceló.

Además—agregó--hay Conferencia de Gobernadores Fronterizos, donde participan, por supuesto, el resto de nuestros gobernadores en la en la frontera Tamaulipas, Sonora, Chihuahua, etcétera, Coahuila y tampoco va a poder asistir porque no tiene visa.

“Es la primera vez en la historia que vemos algo así, la primera vez en la historia que un gobernador en funciones eh se ve objeto de este proceso administrativo, como dice ella, de la cancelación de su visa. No sería grave si fuera gobernadora de Campeche o fuera gobernadora de Tlaxcala, pues no pasa nada, se va de shopping a Canadá y ya, no?, no, no, tiene que ir a Estados Unidos”, aseveró

Por ello consideró gravísimo que Marina del Pilar no pueda viajar a Estados Unidos porque le cancelaron la visa.

“Tiene que ir a trabajar a Estados Unidos, no es un tema de turismo el de ella, es gravísimo que la frontera más transitada del mundo esté gobernada por una persona, que no, que esté impedida legalmente para acudir a los Estados Unidos, seguramente porque está sujeta directa o indirectamente a una investigación”, remató