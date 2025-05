“No especularemos sobre tragedia del buque Cuauhtémoc”, aseguran autoridades de EU

Brian Young,, investigador principal de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de EU y Michael Graham, al exponder su primer reporte sobre el accidente del buque Cuauhtémoc (Captura de pantalla)

“Este es el comienzo de un largo proceso. No sacaremos conclusiones. No especularemos”, ya que no está claro si un problema mecánico, el clima o cualquier otro factor influyeron en que el accidente del buque escuela Cuauhtémoc de la Armada de México, que chocó contra el Puente de Brooklyn cinco minutos después de haber salido de un muelle de Manhattan, donde había estado abierto a los visitantes durante varios días.

Brian Young, investigador principal de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB), al hablar este lunes por primera vez sobre la tragedia del buque de la armada mexicana, dijo que de acuerdo con los primeros datos recabados, el barco había alcanzado los 6 nudos (11.1 kilómetros por hora) cuando impactó contra el puente.

Por su parte, Michael Graham, miembro de la junta directiva de la NTSB, resaltó que esta información es preliminar y que podría ir cambiando conforme avance la investigación del caso. Además de que ofrecerán un informe en los próximos 30 días.

Gritos

Imágenes del impacto de los mástiles del buque con el puente de Brooklyn fueron captadas en video por espectadores que observaron como el barco retrocedió rápidamente y sus mástiles chocaron contra el puente.

En los videos se observa a algunos de los miembros de la tripulación que se encontraban sobre los soportes y las jarcias de las velas al momento del impacto, y se escucha gente arriba del buque gritar, lo que se confundía con gritos de testigos que con horror caminaban a la orilla del East River.

Videos muestran el choque del buque Cuauhtémoc, de la Armada mexicana, contra el puente de Brooklyn en Nueva York. pic.twitter.com/JniohN1TIz — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) May 18, 2025

Especulación

Graham aseguró en su conferencia de este lunes que la NTSB, que ya investiga la causa del siniestro, desconoce por qué la policía local especuló inicialmente que el accidente podría estar relacionado con un problema mecánico, si el barco se desplazaba rápidamente a motor en dirección contraria a la prevista cuando se registró el impacto.

El buque escuela Cuauhtémoc, minutos después de haber chocado contra el puente de Brooklyn (EFE)

En el video se puede ver a un remolcador que había ayudado al barco a salir de su atracadero intentando adelantar al buque mientras se dirigía al puente, pero no pudo alcanzarlo a tiempo.

Asimismo, dijo que no saben aún de dónde provino una llamada pidiendo ayuda a otras embarcaciones para auxiliar al buque de la armada mexicana, ni cuántas llamadas hizo el buque, aunque se menciona que fueron tres 45 segundos antes del accidente.

La NTSB señaló que la llamada se emitió a través de un radio VHF (de alta frecuencia) a las 8:24 de la noche y luego se reportaron otros dos contactos; 45 segundos después, la embarcación colisionó.

En total se tienen registradas tres llamadas de asistencia del buque escuela mexicano Cuauhtémoc, tan sólo cuatro minutos después de que zarpara el sábado en Nueva York.

Regreso a casa

El buque Cuauhtémoc llegó a Nueva York el pasado 13 de mayo como parte de una gira mundial de buena voluntad. El buque había estado atracado y recibiendo visitantes en los últimos días en el puerto de South Street. Su próximo destino era Islandia.

La Armada de México informó que por este accidente dos cadetes perdieron la vida, dos más reciben atención médica en un hospital estadunidense, en tanto que siete oficiales y 172 cadetes más a bordo llegaron este lunes al puerto de Veracruz, donde se encuentra la escuela naval.