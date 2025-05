¿Por qué el Cuauhtémoc soltó amarras con la corriente en contra y a metros del puente de Brooklyn?

Investigación El buque escuela mexicano Cuauhtémoc tras impactar con el puente de Brooklyn este sábado, en Nueva York (Angel Colmenares/EFE)

La investigación sobre qué pudo pasar para que se estrellara la noche del sábado el buque Cuauhtémoc de la Armada de México contra el puente de Brooklyn de Nueva York sigue sin responder a dos grandes cuestiones: ¿Por qué quedó a la deriva el barco, luego de soltar amarras, y por qué soltó amarras, si es cierto que no estaba atado a un remolque para que lo sacara del estrecho canal del East River, que separa a los barrios neoyorquinos de Manhattan y Brooklyn?

La investigación sigue en marcha sobre el insólito choque del buque, atracado en el Muelle 36 de Manhattan con sus tres mástiles rotos, mientras los dos cadetes fallecidos han sido repatriados y han vuelto a casa 180 compañeros que no sufrieron heridas, casi un centenar permanece en Nueva York (once de ellos con heridas de gravedad).

“Para decirlo suavemente, después de haber sido completamente informado sobre el accidente del Puente de Brooklyn, una cosa está muy clara: hay muchas más preguntas que respuestas sobre cómo ocurrió el accidente y si podría haberse evitado”, dijo el senador Chuck Schumer durante una conferencia.

El accidente ocurrió después de que el barco zarpara del Muelle 17 de Manhattan, justo debajo del Puente de Brooklyn. Debía dirigirse al sur y salir del puerto de Nueva York, con una parada en el paseo marítimo de Brooklyn para repostar antes de dirigirse a Islandia.

En cambio, alrededor de las 8:30 p.m., el Cuauhtémoc se dirigió en la dirección equivocada, debajo del Puente de Brooklyn, donde nunca tuvo la intención de navegar, según un portavoz de la oficina de gestión de emergencias de la ciudad.

“Problemas mecánicos”

A medida que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y los funcionarios mexicanos comenzaron una investigación completa del accidente, todo apunta a que fueron “problemas mecánicos” los que causaron que el Cuauhtémoc se desviara bruscamente de su curso y se estrellara contra el puente. Pero, ¿qué tipo de problemas mecánicos y por qué no se detectaron antes de soltar amarras?

Según un alto funcionario consultado por CNN, el capitán del Cuauhtémoc afirmó a los investigadores que perdió el control de la embarcación después de que el timón dejara de funcionar.

“Tuvieron algún tipo de problema mecánico; perdieron potencia, así que, al no poder usar el timón, no pudieron maniobrar”, dijo el funcionario, advirtiendo que toda la información es preliminar y está sujeta a cambios.

Asimismo, se investiga qué papel jugó en el accidente un remolcador visto en videos y fotografías del incidente del sábado por la noche.

Versiones contradictorias sobre el remolcador

McAllister Towing, una empresa de remolque, atraque y transporte marítimo con sede en Nueva York, dijo en un comunicado que uno de sus remolcadores “asistió al Cuauhtémoc cuando salía del muelle 17” y que, cuando el barco impactó contra el puente, “nuestra tripulación brindó asistencia adicional y notificó rápidamente a las autoridades correspondientes”.

La compañía no pudo explicar por qué entonces el remolcador no logró evitar el impacto y se limitó a señalar que “la causa del incidente aún está bajo investigación, pero McAllister Towing está cooperando plenamente con las autoridades pertinentes y continuará apoyando el proceso de revisión según sea necesario”.

Sin embargo, la versión sobre el papel del remolcador es para el senador Schummer totalmente opuesta, según sus propios datos extraídos de los investigadores.

“Las mareas y el viento se movían río arriba, lo que exigía al barco usar su energía mecánica o la asistencia de un remolcador”, declaró el líder de la minoría demócrata en el Senado, quien aseguró que el Cuauhtémoc “no utilizó la asistencia de un remolcador; normalmente, hay un remolcador que ayuda a salir al barco (tras soltar amarre), especialmente en un velero”.

El político dijo que en los videos del accidente grabados por testigos se ve a un remolcador de la Guardia Costera cerca del barco, pero señaló que este estaba intentando alcanzar al buque mexicano una vez este quedó a la deriva en la dirección equivocada, hacia el puente.

“El, que aparece ampliamente en los videos publicados, respondió después del incidente, no prestó asistencia previamente”, aseguró.

Los recortes de Trump

En su conferencia de prensa, Schummer se preguntó en voz alta si los recortes y la congelación de contrataciones que la administración Trump impuso a la Guardia Costera habían influido en el incidente del sábado. Comparó la operación de control de vías fluviales de la Guardia Costera con las funciones de control del tráfico aéreo de la Administración Federal de Aviación (FAA).

“Sabemos que la administración Trump ha intervenido en la dotación de personal de la Guardia Costera”, dijo, “y ahora necesitamos saber cómo esta intromisión pudo haber afectado los sucesos de anoche desde el punto de vista del mando, la comunicación y la coordinación local”.

Investigación transparente

El comandante de la Armada de México, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, dijo por su parte en un comunicado que los cadetes ilesos continuarán su entrenamiento y que la investigación del accidente se llevará a cabo “con total transparencia y responsabilidad”.

“Sabemos que todo viaje en velero implica riesgos inherentes a nuestra vocación marinera”, afirmó Morales Ángeles.

Un funcionario de la Armada de México, que habló a The New York Times bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a dar entrevistas, dijo que el Cuauhtémoc pasaría por un proceso de inspección y que el destino del barco no se determinaría hasta que estuviera disponible un informe técnico.

La Armada de México informó en un comunicado que el Cuauhtémoc zarpó el 6 de abril desde Acapulco en misión con el objetivo de “exaltar el espíritu marinero, fortalecer la educación naval y llevar el mensaje de paz y buena voluntad del pueblo mexicano a los mares y puertos del mundo”.

El barco tenía previsto pasar 254 días haciendo escalas en Nueva York; Kingston (Jamaica); La Habana (Cuba); Reykjavik (Islandia); Aberdeen (Reino Unido); Avilés (España); Bridgetown (Barbados) y Londres.

El buque, una barcaza de tres mástiles con casco de acero, se construyó en Bilbao (España) en 1981 y fue adquirido por el gobierno mexicano al año siguiente para su uso como buque escuela en su Heroica Escuela Naval Militar.

El año pasado, ganó el Trofeo Boston Teapot, un premio internacional anual que se otorga al buque escuela de vela que recorre la mayor distancia en cinco días (con información de EFE, CNN y NYT).