Toda la apuesta está en Tribunal de Disciplina Judicial para credibilidad en nuevo aparato de justicia: ministra Loretta Ortiz

La ministra Loretta Ortiz Ahlf (Ciudad de México, 1955) dice sin atisbos que, en impartición de justicia, el país va a estar mejor a como estamos hoy, tras las elecciones del 1 de junio. “Te lo aseguro”.

En la cuenta regresiva para el cierre de campaña de las y los candidatos a jueces, magistrados y ministros, la aspirante a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concede entrevista a Crónica en la que no deja de criticar al Instituto Nacional Electoral (INE) por su poco ánimo para motivar a la ciudadanía en participar en uno de los momentos más históricos del país, y el nulo apoyo en la difusión de los cargos, “¡ni en radio ni en televisión!”, expresa en tono de reclamo.

Loretta Ortiz señala claramente que hay gente que sí está interesada en participar en los comicios del PJF, con todo y los “obstáculos” que impuso el INE.

“Saldremos legitimados quienes hemos hecho campaña”, asevera.

-Un solo voto debe contarse, claro. Pero aquí no acaba la reforma al PJF. En 2027, hay una segunda parte, ¿qué va a ocurrir si no se cumple la expectativa, el entusiasmo que se pueda depositar el próximo 1 de junio?

-Sí, ya lo he analizado, y por eso te digo que vamos a estar mejor a como estamos hoy. En el Tribunal de Disciplina Judicial está toda la apuesta, porque tiene la tarea de revisar la actuación de jueces, magistrados y de ministros. La ciudadanía va a poder denunciar a quienes no hagan su trabajo, a quienes incumplan con los plazos para resolver los asuntos que fija la reforma al Poder Judicial. En el caso de jueces y magistrados, son seis meses. Y si no resuelves en seis meses, lo que va a pasar es que van a pedir que se fundamente el retraso. En el caso de los ministros de la Corte, también hay un costo social, o sea, si yo no hago mi trabajo... Tú hablas de que no vamos a salir legitimados. Pues si no ven que no hago mi trabajo, que me ausento, que no llego a tiempo, que no resuelvo los temas, que no le doy la cara a la ciudadanía, pues entonces me van a reclamar.

-Usted tiene mucha seguridad en que una buena parte del electorado acudirá a las urnas. ¿Descarta el voto corporativo?

-No sé si habrá voto corporativo. Yo confío en la ciudadanía, la verdad. Y ya es hora de que asumamos que la ciudadanía tiene un rol importantísimo. Esta elección se los da. Es una elección ciudadana, y ya le toca ejercer el poder.