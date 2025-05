La gente percibe que hay justicia sólo para unos cuantos; la gente pobre no puede defenderse": Lenia Batres

Lenia Batres estuvo este sábado en Reynosa, Tamaulipas, donde encabezó una reunión con vecinos y obreros de la industria maquiladora, a quienes dijo que la gente percibe que hay justicia sólo para unos cuantos y no para los de abajo. La gente pobre no puede defenderse”

Batres afirmó que los derechos sociales estar entre los principales objetivos del nuevo Poder Judicial de la Federación (PJF).

Al encabezar una reunión informativa sobre las próximas elecciones de personas juzgadoras, en la ciudad de Reynosa, la ‘Ministra del Pueblo’ explicó que esa es precisamente la intención de quienes llaman a no votar el próximo 1 de junio: evitar que se cumpla la ley, especialmente sobre los derechos sociales, orientados a combatir las desigualdades y a permitir a todos los mexicanos contar con acceso a la salud, alimentación, trabajo, agua potable y educación, entre otros.

“Esos que están llamando a no votar, no quieren que se cumpla la ley. Esos que están llamando a no votar, que ustedes los han visto, no quieren pagar impuestos, quieren que nosotros paguemos los impuestos, que entre otras cosas mantienen al poder judicial, que hasta ahora les ha permitido no pagar impuestos. No se vale, ¿verdad?”, afirmó la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante vecinos y trabajadores de maquiladoras, que se congregaron en la Plaza de los Niños Héroes, para escucharla.

Lenia Batres los convocó a difundir la información sobre esta elección judicial entre sus amigos y familiares, para garantizar que no se deje pasar esta, que definió como una oportunidad histórica para que el pueblo haga suyo al único de los Poderes de la Unión que se había negado hasta ahora a someterse al control democrático.

También en entrevista con medios locales, la ‘Ministra del Pueblo’ afirmó que en sus recorridos por el país ha encontrado que la gente está informada y ávida por participar en la elección judicial, pues su experiencia al enfrentar un juicio de cualquier tipo es generalmente negativa.

“Además, se percibe que hay justicia para unos y no para los de abajo, que la gente pobre no tiene justicia. Y es cierto, porque no tiene acceso a defenderse y vive muchas injusticias que quedan en la impunidad”, refirió.