Desafíos Laborales, Riesgos Digitales y Bienestar Estudiantil, Retos de Colegios Privados

Colegios Privados requieren estrategias claras para enfrentar riesgos laborales, acoso escolar y los peligros digitales que amenazan a su comunidad educativa. — La educación privada en México enfrenta desafíos singulares.

Los directivos y administradores de colegios particulares enfrentan hoy nuevos retos multifacéticos que ponen a prueba sus estructuras, habilidades pedagógicas y gerenciales para seguir marcando la pauta educativa de clase mundial.

Desde intrincados laberintos legales laborales hasta la urgente necesidad de proteger el bienestar de estudiantes, Maestros, trabajadores y también de los Padres de Familia, en plena época digital.

Durante el Foro “Diálogos para Transformar la Cultura Escolar y Prevenir Riesgos”, implementado en el Liceo Mexicano Japonés, en la CDMX, expertos en educación y procesos laborales en escuelas abordaron sus nuevos desafíos.

Jorge Sales Boyoli, experto en derecho laboral, identificó lo que llamó los "tres jinetes del apocalipsis" para los colegios privados; se refirió a los contratos, los sindicatos ficticios, y los procedimientos en las relacionales laborales.

Explicó que abundan las complicaciones con contratos que no cumplen la ley, como el uso simulado de honorarios o acuerdos a prueba y por tiempo determinado, sin justificación adecuada.

Durante su ponencia “Aspectos Laborales Relevantes para Colegios”, explicó que “esta laxitud genera áreas de oportunidad constantes, lamentablemente a menudo descubiertas en medio de controversias con alguna autoridad”.

Añadió que la falta de documentación adecuada desde la contratación es una falla recurrente, llevando a malentendidos con el personal sobre sus derechos y obligaciones.

Dijo que la atracción del mejor talento docente y administrativo es otro reto significativo.

“El mercado laboral mexicano, con 102 millones de personas mayores de 15 años que podrían participar en él, tiene una población económicamente activa de 61 millones, de los cuales 53 por ciento está en la informalidad”, señaló.

Sales Boyoli indicó que para muchos, trabajar en la informalidad puede ser más atractivo que una oferta formal en un colegio, aunque existan otras ventajas en la educación formal.

Enseguida reveló que la compensación insuficiente es un factor clave en la dificultad para atraer talento y en los litigios laborales.

Salarios Inadecuados para Maestros

Jorge Sales Boyoli, experto en derecho laboral. Los Maestros y Trabajadores Educativos padecen merma en el poder adquisitivo de lo que perciben a cambio del gran trabajo que hacen, señaló Sales Boyoli. (Gerardo González Acosta)

“Según estudios de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el 67 por ciento de los litigios laborales en colegios privados se relacionan con salarios inadecuados”, reveló.

Añadió que el poder adquisitivo del salario mínimo actual es el mismo que hace 52 años, y basar las ofertas en él es una mala estrategia para atraer o retener personal de calidad.

Enseguida mostró un análisis donde evidenció que un salario inferior a los 14 mil 40 pesos mensuales, no alcanza para cubrir las necesidades básicas de una familia.

Sales Boyoli comentó que la realidad sindical presenta un panorama cambiante y desafiante para los colegios.

“Tras la reforma laboral de 2019, que exige el voto libre, directo y secreto de los trabajadores para cualquier acto sindical, las formas de extorsión fueron sofisticadas”, explicó.

Enseguida mostró el Modus Operandi de la extorsión que crece; indicó que “los sindicatos obtienen padrones de trabajadores de manera irregular, a veces comprándolos o a través de personal interno desleal, y falsifican firmas para solicitar constancias de representatividad”.

Con esta constancia fraudulenta, añadió, buscan emplazar a huelga al colegio, a pesar de no contar con el respaldo real de los trabajadores.

Dijo que las autoridades de buena fe emiten las constancias si no hay reclamación, y ante la visita de un verificador, algunos colegios erróneamente impiden su entrada, lo que valida las firmas falsas.

El experto indicó que esto puede culminar en bloqueos de instalaciones y crisis de imagen, y afectación a la reputación, como se ha documentado en casos reales, afectando la percepción de Padres de Familia.

Acoso, Nueva Carga para Maestros

Durante el foro, llevado a cabo por la firma Sales Boyoli Abogados y la Federación para la Defensa de Escuelas Particulares (FEDEP), los directivos expresaron su preocupación por el aumento de casos de violencia y acoso escolar en todos los niveles educativos de las escuelas.

Virna Hernández, Psicóloga Clínica Las nuevas necesidades de los Colegios particulares frente al creciente acoso escolar, fueron planteadas por Virna Hernández, Psicóloga Clínica. (Gerardo González Acosta)

Virma Hernández, Psicóloga clínica experta en salud mental y prevención de riesgos, planteó las nuevas necesidades de los colegios frente al creciente acoso escolar.

Durante su ponencia “Transformando el Silencio en Acción: Juntos contra el Acoso Escolar”, dijo que además de los aspectos laborales, los colegios enfrentan retos significativos en el bienestar y la seguridad estudiantil.

En el auditorio del Liceo Mexicano Japonés, explicó que además de las responsabilidades pedagógicas, administrativas, y de guías nutrimentales, hoy también se espera “que los Maestros realicen identificación temprana de cambios de comportamiento y señales de alerta, promuevan la resiliencia y creen un ambiente seguro”.

Sin embargo, explicó, a menudo carecen del tiempo, la formación específica y el apoyo necesario para cumplir estas expectativas, a veces "sobrehumanas“.

Virna Hernández, con quien Crónica ya conversó periodísticamente sobre este problema, señaló que la improvisación y las reacciones basadas solo en el sentido común no funcionan para abordar problemas complejos como el acoso escolar.

Aislamiento, Acoso, y la Trampa de la Improvisación

Explicó que el aislamiento social de los alumnos es una señal de alerta crítica en el contexto del acoso escolar.

“No debe confundirse con la timidez o la introversión natural, si se observa junto con otros indicadores, es imperativo explorar la situación con la familia del estudiante, porque el acoso escolar tiene consecuencias emocionales devastadoras para la víctima y también para el acosador, y los testigos”, planteó la Psicóloga Clínica Virna Hernández.

Dijo que los estudiantes que presencian el acoso sufren angustia al no saber cómo reaccionar o si deben intervenir; por lo que la magnitud del problema exige enfoques especializados.

“Improvisar sin investigar a fondo o reaccionar basándose únicamente en el sentido común no resuelve el acoso; una plática genérica sobre bullying puede no ser efectiva si no aborda las necesidades específicas y el conexto de cada comunidad; es crucial adaptar el contenido y las estrategias a la realidad de cada escuela”, dijo.

Ante los directivos, administrativos y expertos en educación de los principales colegios particulares del país, dijo que “es crucial adoptar programas probados científicamente que se centren en el cambio de actitudde los compañeros y utilicen herramientas tecnológicas para el reporte y seguimiento de casos”.

Ejemplificó su planteamiento con la metáfora del "Lecho de Procusto“, que se refiere a quienes pretenden acomodar la realidad a sus intereses o su visión de las cosas; cuando se les hacen objeciones a sus rígidos planteamientos, se molestan, y siguen adelante sin mejorar, convencidos y autoengañados de tener siempre la razón.

Virna Hernández expresó que “no se puede estirar o cortar un enfoque genérico para que encaje en cada situación particular; los programas de intervención deben diseñarse o ajustarse a la medida de la institución”.

Enseguida explicó que existen programas probados científicamente que demuestran ser efectivos para reducir los niveles de acoso escolar.

Algunos utilizan tecnología, juegos y software para el reporte y seguimiento de casos, señaló.

Finalmente, dijo que estos enfoques se centran en cambiar la actitud y la dinámica entre los compañeros, y poniendo atención integral en todo el ecosistema del acoso escolar.

Jóvenes y Adultos Navegando la Tecnolocura

Tecnolocura, la iniciativa que nació de una desgracia Gianluca Ullúa y Tomas Strasberg, creadores de Tecnolocura, alertaron sobre los nuevos riesgos ante la ausencia de Alfabetización Digital en los Estudiantes. (Gerardo González Acosta)

A estos legales y de bienestar estudiantil, se suman los riesgos asociados al incorrecto uso de la tecnología y las redes sociales, debido principalmente a la carencia de Alfabetización Digital en Niños, Jóvenes y Adultos.

Gianluca Ullúa y Tomas Strasberg, expertos en esta materia, explicaron a los directivos y autoridades educativas, cuáles son los riesgos actuales para los estudiantes de todos los niveles educativos, especialmente los de Media Superior.

Gianluca Ullúa compartió por amor a los estudiantes y con valor, su testimonio personal que revela cómo una persona adulta, persiguiendo un sueño, puede ser engañada y manipulada por alguien en línea a través de un proceso que explotó su vulnerabilidad e ilusiones.

Esta experiencia, narrada para crear conciencia, pone de manifiesto los peligros latentes en el mundo digital, para los jóvenes y para cualquiera con un dispositivo en las manos.

"Esto me pasó a mí y si logro que al menos alguno de sus hijos o alumnos no les pase, entenderé para qué me pasó lo que me pasó“, señaló.

Este singular mensaje impulsó la iniciativa educativa "Tecnolocura“, dedicada a difundir información sobre estos riesgos y a ofrecer herramientas de prevención para los estudiantes, Maestros, Padres de Familia, autoridades educativas, y dueños de colegios.

Tomas Strasberg expresó que es fundamental que los colegios incorporen la educación o alfabetización digital sobre el uso seguro y crítico de la tecnología en sus programas, para proteger a sus estudiantes.

Prevención, en Lugar de Reacción

Indicó que la seguridad y violencia en internet son temas de suma importancia que requieren preparación; actuar anticipadamente es clave para evitar situaciones desagradables o lamentables.

Dijo que la violencia digital, incluido el ciberbullying, ya ha rebasado los límites físicos, porque somos a menudo una sociedad que reacciona solo cuando el problema ya está presente.

“Es vital cambiar hacia una cultura de prevención, información y anticipación; debemos saber qué acciones tomar antes, durante y después de un incidente digital”, manifestó.

Planteó que los delincuentes en línea “se aprovechan de las vulnerabilidades emocionales de los adolescentes, se ganan su confianza en esta etapa de búsqueda de identidad y conflicto con la autoridad; los manipulan para obtener información, fotos o incluso para citarlos en personal”, alertó.

Padres Deben Asumir Responsabilidad Digital

Tecnolocura alertó los riesgos estudiantiles digitales Los estudiantes, Maestros y Padres de Familia necesitan ser alfabetizados digitalmente para que sepan ponerse a salvo de los delincuentes digitales. (Gerardo González Acosta)

Afirmó que los adultos tenemos la responsabilidad de concientizarnos sobre estos riesgos, “debemos dedicar tiempo de calidad a nuestros hijos, estar presentes y comunicarnos abiertamente”.

Strasberg añadió que es importante conocer a los amigos de nuestros hijos y estar atentos a sus interacciones en línea.

“Establecer reglas claras y consecuencias por el uso de redes sociales es fundamental; aunque parezca una invasión a la privacidad, es por su seguridad en un entorno riesgoso, no ceder fácilmente ante la presión asegura el cumplimiento de estas normas”, sugirió.

Los expertos coincidieron en exponer que los colegios privados se encuentran en un "cambio de época“, al lidiar con presiones externas e internas que exigen adaptación.

Jorge Reyna, Presidente del Consejo de la Federación para la Defensa de Escuelas Particulares, expresó que abordar los riesgos laborales con estrategias proactivas, implementar protocolos de bienestar estudiantil ante casos de acoso, basados en evidencia, y educar sobre peligros digitales son pasos indispensables.

Resaltó la alianza entre la FEDEP, expertos legales, instituciones educativas y programas de concientización, como vital para navegar la nueva realidad y garantizar un entorno seguro y justo para toda la comunidad escolar.

La prevención y la comunicación son las armas más efectivas frente al acoso escolar, la "tecnolocura" y los "jinetes" que amenazan la estabilidad escolar.

