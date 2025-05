La elección al PJ ya es válida y sus resultados serán vinculantes, dice Loretta Ortiz, y pide ir a urnas

La candidata a ministra Loretta Ortiz dejó muy en claro que la elección al Poder Judicial de la Federación ya es válida y sus resultados serán vinculantes, independientemente del porcentaje de participación ciudadanía, por lo que insistió en que es mejor salir a votar y no sumarse a boicotear la jornada electoral.

A cinco días de los comicios judiciales, Ortiz Ahlf aseguró que salir a votar es la mejor arma para abatir la impunidad y dar inicio a una nueva etapa en la vida democrática de nuestro país.

Explicó que el próximo domingo se elegirán a las personas que tomarán decisiones que, aunque no se perciba así, afectarán la vida de todas y todos los mexicanos. Por ejemplo, dijo, serán quienes tengan la última palabra en temas como el pago de impuestos, agua y electricidad, derechos laborales, regulación ambiental, violencia contra mujeres, niños y adultos mayores, entre otros. “Y eso es de suma importancia, por eso hay salir a votar. Participar o no es una decisión que tendrá impacto no solo en esta sino en muchas generaciones”.

Añadió que quienes señalan que no votarán por no validar un supuesto fraude no tienen argumentos reales, sólo sentimientos de enojo. “El argumento de no salir a votar para no validar la elección es insostenible.

“Deben de cambiar de batalla, la batalla no debe estar en boicotear la elección, sino en lograr un Poder Judicial de envidia, conformado por los mejores perfiles. El pueblo es sabio, y lo ha demostrado”.

La candidata con el número 22 de la boleta electoral morada, dijo que, en su caso, cuenta con las credenciales necesarias para presidir la nueva Corte y dar el giro de timón que requiere el Poder Judicial. “Hay quien dice que es imposible tener candidatos independientes y experimentados, pero eso no es cierto. Salgan, participen y hagan del voto su bandera de protesta, hagan del voto su bandera de lucha, hagan del voto su oportunidad de acercar la justicia a la ciudadanía”.