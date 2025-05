Sheinbaum perfila a la CNTE como responsable del fracaso de la elección judicial: oposición

Ricardo Monreal descarta la posibilidad de que la CNTE descarrile las elecciones judiciales de este 1 de junio (Mario Jasso)

La oposición en el Senado advirtió que la presidenta Claudia Sheinbaum ya encontró en la CNTE a quien echarle la culpa del fracaso de las elecciones judiciales mientras que el oficialismo a través del coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal reconoció que no hay pretexto en caso de un escenario de baja participación para culpar a la disidencia magisterial de ese eventual abstencionismo.

“No hay pretexto”, reconoció el zacatecano sobre la posibilidad de responsabilizar a la CNTE de un escenario de alto abstencionismo como prevén muchos analistas y especialistas-

Monreal descartó cualquier riesgo de que la CNTE quiera “tronar” la elección del Poder Judicial de este domingo y aseveró que no existe preocupación ante posibles intentos de boicot durante la jornada electoral.

“Creemos que la gente va a salir a votar”, expresó.

Sin embargo, más cauteloso que otros morenistas, Monreal evitó hacer cálculos sobre el número de votantes que acudirá a las urnas este domingo pues explicó que se trata de una elección inédita, sin precedentes ni referentes comparables.

“No me gusta ser aventurado”, dijo.

Respecto a los señalamientos sobre la posible intervención de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el diputado descartó cualquier intento de sabotaje electoral.

“No, no veo riesgo de que la CNTE vaya, a tronar la elección. No, no lo creo. Los maestros están en su lucha, la respetamos, pero no veo ingredientes mayores a tronar la elección del Poder Judicial.

YA ESTAN LOS RESPONSABLES

En tanto, la secretaria general del PRI y actual senadora, Carolina Viggiano aseguró que la presidenta Sheinbaum ahora señala a la CNTE como de derecha, cuando en su momento los utilizó electoralmente y ahora no les cumplió su compromiso de echar abajo la reforma de pensiones, pero además pretende culpar a la disidencia magisterial del fracaso de esta elección.

Por ello, conminó a la CNTE a replantear sus estrategias pues les advirtió que la presidenta los tomará como “chivo expiatorio” para responsabilizarlos del fracaso de esta elección judicial.

“Los hizo votar a favor de eso a mano alzada y entonces no eran de derecha, es decir ahora la presidenta ya encontró a quien echarle la culpa si la elección sale como va a salir, yo pensaría que la CNTE debería replantear sus estrategias, porque van a decir que por ellos no funcionó, cuando realmente no va a funcionar, porque es un mal diseño, es un montaje”, acusó

La priista aseveró que al gobierno federal de la 4T en realidad no les importa mejorar la justicia y tampoco que funcione.

Lo que quieren es poner a sus jueces para que respondan a sus intereses y apropiarse de un poder más para tener lo—agregó—es tener los s tres poderes juntos al servicio de una sola persona.

Por su parte, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya pronosticó que el próximo domingo habrá un fraude monumental, ya que Morena y sus aliados se dedicaran acarrear a sus simpatizantes para rellenar boletas y reeditar las peores practicas del viejo régimen.

Dijo que como hay apatía y a la gente no le importa acudir a las urnas el domingo, “los maestros del fraude en muchas casillas van a llenar las boletas como se hacía hace 20 o 30 años”.

“Es que a nadie le interesa estar ahí y van a llenar las boletas como les de la gana, por eso es que a nosotros decidimos no participar, porque va a ser un cochinero. ¿Cuál va a ser el nivel de participación? Pues todo depende del nivel de trampa o de fraude, depende de que tantas boletas ellos decidan cruzar una vez que la gente ya no este en la fila, antes de cerrar como se hacía hace 20 o 30 años, hay imágenes de esto, van a sacar la crayola, van a cruzar boletas, las van a meter en las urnas y va a ser un completo cochinero”, recalcó