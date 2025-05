Llama Taddei a no incurrir en delitos electorales como persuadir a no votar

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, invitó a la ciudadanía a participar el próximo 1 de junio en las elecciones del Poder Judicial, y también a denunciar coacciones o que se induzca el voto en la casilla electoral, así como a quienes intenten inhibir este llamado a ir a las urnas.

Taddei Zavala enfatizó en la importancia de impedir una situación de carácter irregular, que inmediatamente se debe denunciar ante la FISEL, como la propagación de ‘acordeones’.

“Sin duda alguna, estar frente al hecho de esta existencia masiva de guías de votación, indicaciones para votar, acordeones de votación, estar frente a este hecho, en sí mismo ya representa un reto para el INE, pero también lo es estar frente a quienes están invitado a no votar, a no participar. Eso, eso también es un delito electoral. Lo dijo claramente el consejero Arturo Castillo, aquellos que coacciones o induzcan el voto en la casilla electoral, así como los que intenten inhibir, están cometiendo un delito electoral”, expresó Taddei Zavala durante la segunda sesión extraordinaria del Consejo General.A los que en este momento intentaría o tienen previsto seguir circulando estas guías de votación denominados acordeones, los invito a cancelar este tipo de acciones que no beneficia en nada a los procesos electorales. Pero también, a aquellos que insisten en que no debemos de salir a votar, también los invito a guardar el debido silencio y a respetar la voluntad de quienes acudirán a votar".

Aseguró que este instituto revisará a fondo todos los casos que se puedan presentar con toda exhaustividad y acuciosidad.

“No podemos hablar de hechos concretos, porque no los tenemos acreditados como tales”, dijo.

Guadalupe Taddei reconoció la oportunidad que hay para investigar irregularidades.

“Las dos quejas que tenemos hasta este momento tramitadas nos da la oportunidad de informar a la autoridad competente y responsable de llevar a cabo estas investigaciones desde sus propias atribuciones”, indicó la consejera presidenta.

La funcionaria explicó que inducir implica persuadir o convencer a alguien para que haga algo, a menudo a través de argumentos o influencias.

Mientras que coaccionar implica ejercer fuerza o violencia para obligar a una persona a hacer algo contra su voluntad.

También pidió que se dé a conocer el total de escritos de deslinde que se han recibido hasta este momento en el INE.

“Hasta este momento, según la información que me proporcionen, tenemos 101 escritos de deslinde. Por lo que le solicito se incluyan los que están hasta este momento recibidos en los mismos términos que están los ya incluidos en el presente Proyecto de Acuerdo.”

Taddei confió, de entrada, en que todos aquellos que, en algún momento de estos días, recibieron alguna invitación para votar de una manera o de otra, se abstengan de hacerlo y procuren hacer su análisis personalísimo, del ejercicio de votación.

Y se sumó al llamado a la responsabilidad que se hizo desde el Consejo General, a los que intentan persuadir y a los que intentan inhibir el voto el próximo 1º de junio.