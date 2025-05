Pide magistrado electoral ignorar a grupos ‘antisufragistas’ y perdedores de amparos

La ciudadanía debe ejercer su derecho constitucional a votar, porque los grupos ‘antisufragistas’ son los mismos que erróneamente interpusieron amparos contra la reforma al Poder Judicial, y por eso deben ser ignorados, porque no tienen razón en motivar la no participación en democracia, aseguró el magistrado electoral Felipe de la Mata Pizaña.

Indicó que los opositores a la reforma y a la elección judicial tampoco tienen la razón cuando aseguran que la elección ya está definida.

“Hay diversos estudios que revisaron los perfiles y aseguraron que la gran mayoría no tiene afinidad partidista”, dijo el magistrado de la Sala Superior.

Al dictar la conferencia magistral “La reforma judicial en México”, en el Tec de Monterrey, el juez constitucional indicó que el derecho a votar es un mandato constitucional y no es posible que haya quienes llamen a no ejercerlo.

Pidió a los electores rechazar a los grupos que llaman a no votar, a los “grupos antisufragistas” que no quieren reconocer el mandato que establece la Carta magna a sufragar por las autoridades juzgadoras; “si la ciudadanía no elije a las personas juzgadoras, ¿quién lo hará? No votar no contribuye en nada a la democracia”, alertó.

El magistrado electoral estuvo acompañado de la profesora-investigadora de la Escuela Judicial Electoral (EJE) Alejandra Tello Mendoza, quien consideró increíble que políticos y exconsejeros electorales, que deberían respetar el mandato constitucional, convoquen a no votar, como si fuera o se tratara de una protesta civil o protesta de patriotismo.

Tello Mendoza advirtió que aquellos que promueven una oposición al voto “no toleran la alternancia política” y el hecho de que una mayoría quiera definir el rumbo político de la nación. “No toleran que el voto legitime la reforma judicial”, comentó.