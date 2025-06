INE confirma reducción de casillas para votar y robo de paquetes electorales en Chiapas

Consejera presidenta, Guadalupe Taddei

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que de que 84 mil casillas previstas para instalarse este 1 de junio por los comicios de jueces, magistrados y ministros sólo se podrá contar con 83 mil 975, además de que se confirmó el robo de 25 paquetes electorales en Chiapas del proceso judicial.

A unas horas del arranque de la jornada electoral, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, hizo precisiones en números en torno a la inédita elección judicial.

“El caso de Chiapas, hay nueve casillas que no se podrán instalar y que hay el robo, han reportado en redes, de 25 paquetes electorales, en San Cristóbal de las Casas”, dijo Taddei, además de que dedicó la “rica lluvia” que cae en la Ciudad de México a los medios de comunicación. “Les dedico esta rica lluvia de hoy”.

Taddei Zavala indicó que 40 países están representados en México a través de observadores.

Informó que hay un total de 179 mil observadores.

“Esperemos que ese número de observadores pueda desplegarse en el total de las casillas que serían las 84 mil que son 83 mil 975, por eso decimos 84 mil. De las casillas, solamente tenemos conocimiento, hasta este momento, oficialmente, en Chiapas, nueve casillas. Estoy en espera de recibir la información de que algún otro consejo haya ya declarado la no instalación. Con respecto a los observadores electorales, regreso al tema, 44 mil fueron rechazados por estar en situaciones o de no cumplir con los requisitos o de que no lograron sustituir un requisito del cual les habíamos solicitado su sustitución y por ser militantes de partidos o servidores públicos que estén relacionados directamente con programas de carácter social”, dijo Taddei.

La consejera presidenta también se refirió a los llamados acordeones, y pidió nuevamente a la ciudadanía a no dejarse manipular para votar por ciertas candidaturas.

“No permitamos que nadie nos diga por quién votar, eso no lo podemos permitir, pero tampoco nos tratemos como gente que, porque recibe una boleta, un acordeón, ciegamente obedecerá lo que diga ese acordeón. Hay que pensar que tenemos una página en el Instituto, tenemos un micrositio con millones de visitas nunca antes visto.Como las condiciones de la campaña en este proceso electoral cambiaron, y no hay los recursos de las campañas como en los otros procesos ordinarios, el Instituto como en otros procesos también, puso a disposición esta aplicación de “Conóceles, Práctica y Ubica”, y la cantidad de visitas que hemos tenido da cuenta de que hay un interés de la ciudadanía, por estudiar, por conocer, por saber”, destacó la funcionaría.