Vota Taddei en Benito Juárez sin acordeón; violencia en Chiapas impide sufragio

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, cumplió con el llamado al voto para elegir por primera vez en México a jueces, magistrados y ministros dentro del proceso comicial del Poder Judicial de la Federación.

En una casilla instalada en la alcaldía Benito Juárez, la funcionaria, quien dijo que llevaría su acordeón para elegir a personas juzgadoras, en realidad lo hizo sin ese “soporte de memoria”.

Taddei Zavala comentó que el micrositio de Conóceles fue una herramienta de mucha ayuda para los mexicanos para elegir a los mejores perfiles.

Molesta, respondió que la presencia de militares dentro del salón de sesiones del Consejo General del INE no representa una invasión a la autonomía del propio instituto.

“Es una cortesía para las fuerzas de seguridad. Para la mesa de seguridad. Me parece un exceso (decir que el INE pierde autonomía). En los estados hay mucha afluencia. En Chiapas no se. Instalaron seis casillas por violencia. En otros estados hay otras incidencias que están siendo atendidas, como que no se levantaron los presidentes de casillas, que tuvimos que ir a recoger los materiales” , reportó Taddei Zavala.