Impugnarán Ongs elección judicial para exigir anulación; plagado de irregularidades y legitimidad, aducen

La abstención en la elección judicial fue casi del 90% , según el INE (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Luego de una abstención de casi el 90% y una ola de irregularidades documentadas, , las organizaciones ciudadanas aglutinadas en Somos Mx, ya alistan un expediente jurídico para impugnar y solicitar la nulidad formal del proceso pues es un proceso carente de legitimidad y plagado de violaciones electorales como acarreo, manipulación a través de acordeones y gran opacidad.

“No puede producir jueces ni ministros con autoridad democrática quienes han sido electos en un ejercicio marcado por el desinterés social, la coacción, el acarreo y la violación sistemática al carácter libre y secreto del sufragio”, alertó

Somos Mx registró el uso de “acordeones” o listas preelaboradas, lo que viola el principio constitucional de voto libre y secreto al igual que documentó también casos de acarreo, propaganda oficial, coacción del voto y movilización operada desde gobiernos locales, alcaldías y estructuras federales.

“La nulidad no sólo es procedente: es indispensable para preservar el orden constitucional”, aseveró

Guadalupe Acosta Naranjo, vocero de la brigada cazamapaches, recalcó que se solicitará formalmente la nulidad de la jornada. La ciudadanía –agregó--dio la espalda a una elección ilegítima desde su origen y no existe mandato democrático posible que surja de ese silencio abrumador de las urnas.

En conferencia de prensa, Somos Mx señaló que trabajan ya en un expediente jurídico que será presentado para impugnar y solicitar la nulidad formal del proceso.

El argumento es claro: una jornada que movilizó apenas al 10 por ciento del electorado no puede ser reconocida como un mandato ciudadano.

Así lo confirman los estudios estadísticos presentados por el Frente Cívico Nacional durante el tercer corte informativo de la jornada: el primero, realizado en campo por Berumen sobre 96 secciones electorales, estimó una participación nacional de 11.9 por ciento. El segundo, elaborado por GEA-ISA mediante una encuesta telefónica nacional de 1,070 entrevistas, arrojó una estimación aún más baja: apenas 9.1 por ciento.

Frente a esta evidencia, Emilio Alvarez Icaza exigió al Instituto Nacional Electoral que actúe con plena autonomía, sin someterse a las presiones del régimen.

advirtió que no basta con garantizar la vigilancia durante los cómputos, sino que debe asegurarse la integridad de los paquetes en todo momento por lo cual exigió al INE la instalación inmediata de cámaras en las bodegas electorales durante los próximos diez días.

“La ciudadanía tiene derecho a certeza, no a manipulaciones a puerta cerrada”, sentenció.

Recalcaron que esta elección judicial fue un fracaso que ni la movilización forzada ni la entrega de beneficios bastaron para legitimar un proceso diseñado para someter al Poder Judicial.

“La pretensión de nombrar ministros y jueces a partir de este resultado no solo es antidemocrática, es jurídicamente insostenible”, acusaron

Somos MX reiteró que la elección judicial no nació del consenso democrático, sino de una venganza institucional donde el Poder Judicial le estorbaba al régimen para violar la ley y, en represalia por haber ejercido su papel como contrapeso para lo cual se orquestó esta farsa electoral.

“Hoy, ese intento de sometimiento ha fracasado: 9 de cada 10 mexicanos decidieron no participar. No se trató de una jornada cívica, sino de un castigo político encubierto. La nulidad no sólo es procedente: es indispensable para preservar el orden constitucional”, establecieron