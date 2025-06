Se baja PRI del viaje a EU para abordar impuesto a remesas; “no tiene pies ni cabeza”, acusa

La comitiva plural de senadores en espera de ser recibidos por congresistas estadounidenses en el viaje pasado para abordar el impuesto a las remesas

El PRI se bajó de la comitiva plural de senadores que viajará por segunda ocasión este miércoles a Washington, para reunirse con senadores republicanos de Estados Unidos y discutir el posible impuesto del 3.5 por ciento a las remesas en un intento por “sensibilizarlos” u lograr que lo bajen aún más o de plano cancelarlo pues acusó que es un desastre y además no legitimarán con sus pares estadounidenses la farsa que significó la elección judicial.

La bancada del PRI en el Senado calificó esta acción como una “farsa” y un desastre donde la organización y logística de las reuniones con los congresistas estadounidenses “ no tiene ni pies ni cabeza”.

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, anunció que su bancada no formará parte de la comisión plural de legisladores que viajará este miércoles al acusar que esta visita representa “una farsa de imagen” y una manera de avalar lo que calificó como un “desastre” institucional en México, con la reciente elección al Poder Judicial.

Afirmó que el PRI no respaldará acciones que, a su juicio, legitimen el debilitamiento del equilibrio democrático ni la desaparición del Poder Judicial.

“Simple y sencillamente no estamos de acuerdo en ir a destiempo… nosotros no nos podemos prestar como grupo parlamentario, como partido, simple y sencillamente, a esta farsa de imagen. (…) Entonces al punto, venimos a informarles que no vamos a participar en la comisión plural que va a Washington”, anunció

En cambio, Añorve propuso reanudar las reuniones interparlamentarias entre el Congreso mexicano y el estadounidense, con una agenda amplia que incluya no solo el tema de remesas, sino también seguridad, migración y aranceles.

Criticó a la llamada Cuarta Transformación (4T) por haber roto vínculos bilaterales fundamentales desde el sexenio anterior, y responsabilizó a este movimiento político de debilitar la política exterior de México.

SIN PIES NI CABEZA

Por su parte, la senadora Cristina Ruiz, que viajó en la misión pasada, dijo que esta vez no participará debido a la falta de organización y transparencia en la planeación del viaje a Washington.

“No vamos a acudir a esta misión, porque no tiene ni pies ni cabeza”, sostuvo

Criticó la ausencia de una agenda clara, la falta de información sobre los encuentros que sostendrán en Estados Unidos, y recordó que en la ocasión anterior la agenda fue entregada apenas unas horas antes del vuelo.

“Nosotros no somos improvisados. No nos han proporcionado ninguna información”, lamentó.

La legisladora recalcó que el PRI no puede actuar sin preparación previa, pues deben conocer con quién se reunirán y qué temas se abordarán.

En ese contexto, Ruiz también expresó preocupación por una reciente caída del 12 por ciento en el envío de remesas a México, lo cual atribuyó a la mala gestión del actual gobierno.

“Esto es consecuencia de las malas acciones de este gobierno”, afirmó, y recordó que alrededor de 18 millones de mexicanos dependen de estos recursos para educación, alimentación y necesidades básicas.