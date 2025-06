Reconocen morenistas fallas y complejidades en elección judicial; sujeta a cambios, adelantan

Senadoras de Morena reconocieron que elección judicial registró múltiples complejidades y fallas. (Mireya Novo)

Senadores y diputados de Morena agradecieron a los 13 millones de personas que votaron en la elección del Poder Judicial, pero reconocieron múltiples fallas, como la complejidad y multiplicidad de boletas que se entregaron y que dificultaron la jornada de este domingo.

Justificaron que, siendo un proceso inédito, el resultado es bueno, pero estará sujeto a cambios, ajustes y mejoras. Sin embargo recalcaron que no meten las manos al fuego por ninguno de los juzgadores o ministros electos.

La yucateca Verónica Camino Farjat dijo respetar la decisión de los 90 millones de mexicanos que no salieron a votar en la elección judicial y los convocó a participar para la próxima, pero además reconoció que se deben hacer los ajustes necesarios para mejorar este nuevo procedimiento electoral.

En tanto la presidenta de la comisión de Gobernación, Margarita Valdez, recordó que por delante hay reformas secundarias que servirán para aclarar y mejorar muchas cosas, rechazó meter las manos al fuego por los nuevos ministros, magistrados y jueces, o que estos garanticen resolver todos los vicios y problemas que hay en materia de impartición de justicia, pero según ella lo que hay ahora es mejor que lo que había.

La legisladora duranguense, aseguró que no mete las manos al fuego por ninguno de los impartidores de justicia y sentenció que ningún cargo debe ser considerado vitalicio.

Por ello propuso que aquellos ministros, magistrados y jueces que fueron electos este domingo para integrar el nuevo Poder Judicial se les “corra” de sus encargos, si no cumplen con sus funciones debidamente, además de que deberán enfrentar sanciones.

“El l pueblo ya aprendió que el funcionario que elija con su voto y no responda, podrá ser retirado. No, ya no nos vamos a aguantar. Ministro, que esté tapándole los impuestos a los ricachones, no nos sirve al pueblo, no nos sirve. Jueces, que le estén pidiendo dinero a una madre para no quitarle a sus criaturas, no nos sirve”, estableció

La presidenta de la Comisión de Gobernación dijo que, de no haberse vinculado el proceso electoral con la reforma judicial, “seguiríamos con los mismos juzgadores chuecos, arbitrarios, extendedores de mano, injustos”, algunos incluso “ignorantes, insensibles o inservibles”.

Valdez también adelantó la necesidad de que el Tribunal de Disciplina Judicial ahora si supervise la conducta de los nuevos funcionarios electos.

La senadora reconoció que todo el sistema judicial es perfectible y que es necesario escuchar a los ciudadanos, incluidos los más de 90 millones que no participaron en el reciente proceso electoral, para mejorar las instituciones.

En la conferencia de prensa diputados como Mariana Benítez, Carlos Castillo y otros arremetieron contra la oposición, por llamar a no votar y afirmaron que, a partir de esta elección, México se convierte en el país más democrático del mundo.