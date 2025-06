Este nuevo PJF necesita personas que distingan entre influencias externas: Indira García, magistrada de Disciplina

Indira García es la candidata electa a una de las tres magistraturas para mujeres dentro del Tribunal de Disciplina Judicial. Ha obtenido 4,209,229, lo que equivale a 6.5%, aunque fue seleccionada por el Comité del Poder Ejecutivo no se le vincula con la llamada 4T, incluso lo deja muy claro: “Este nuevo PJF necesita personas que distingan entre influencias externas y en los temas del Poder Judicial”.

La juzgadora accedió a una entrevista con Crónica cuando arrancaba la campaña, pero al volver hablar con la candidata este día, ella pide tiempo para hacer declaraciones ante los medios hasta no obtener su constancia de mayoría.

En los días de campaña, esto dijo:

-¿Cómo les explica a los ciudadanos la función que tendrá el Tribunal de Disciplina Judicial, que algunos llaman el ‘tribunal inquisidor’?

- Hemos (ella y la única persona de apoyo de su campaña) estado haciendo algunos pequeños videos en el que expongo algunos ejemplos de que este tribunal viene precisamente a revisar la cuestión de jueces, de magistrados, de qué manera se va a hacer, pero no solamente esa revisión de jueces y magistrados, no solamente esas evaluaciones, sino también en poner en consideración que su capacitación y profesionalización de estos jueces es precisamente para dar un mejor servicio a la ciudadanía y el mejor servicio al país. Y este tribunal no es para andar de ‘cacería de brujas’. Está muy alejado de eso. Yo tengo experiencia en transparencia. Estoy acostumbrada a la rendición de cuentas. Mi último cargo fue ser auditora superior del estado de Colima por un periodo de siete años. Entonces, esperamos hacer las cosas no bien, sino excelentemente bien.

Indira García tiene el número 04 de la boleta verde menta electoral. Se inscribió por dos comités, el Ejecutivo y el Legislativo. En la primera fase de selección estuvo en ambas listas, y al final quedó postulada por el primero. Compitió con 20 mujeres para el cargo de magistrada de este órgano jurisdiccional.

-Será esencial que podamos velar por la salvaguarda de los funcionarios, también de revisar esas influencias externas. La revisión debe ser de manera justa y conforme a derecho, preservando siempre pues esa integridad, esa eficacia de lo que tenemos nosotros de nuestro sistema judicial mexicano.

