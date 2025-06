PRI y PAN fracasaron más en 2024 que elección judicial: Morena

DA INFORMES Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, durante sesión de este jueves.

En sesión del Instituto Nacional Electoral (INE), en el marco del cómputo distrital tras los comicios del pasado 1 de junio para elegir a jueces, magistrados y ministros, además de la renovación de 39 presidencias municipales de Durango y 212 de Veracruz, Morena restregó a PRI y PAN que sus candidatos obtuvieron más triunfos, incluso señaló que la elección judicial arrojó más participación en las urnas de lo que obtuvo la oposición en 2024.

Guillermo Santiago, representante de Morena ante el INE, expresó que este partido no sólo administra, sino también transforma.

“Miren que momentos tan históricos estamos viviendo, y esto también hay que decirlo con mucha contundencia, se acabó, se acabó el tiempo para aquellos que se creían dueños del poder. Hoy en día, un candidato a Ministro de la Suprema Corte de Justicia, el candidato, ahora el ministro electo Hugo Aguilar, sacó más votos que todo el PRI junto en el 2024. Eso hay que celebrarlo porque ahora el pueblo está tomando las riendas de su destino”.

Por el PAN, Víctor Hugo Sondón Saavedra,

expuso que lo técnico no basta, la definitividad legal de un proceso no garantiza su legitimidad democrática, los datos duros no deben de esconderse, una realidad que ya es inocultable el profundo desencanto ciudadano que se refleja en la baja participación electoral.

“La gente ya está entendiendo que los programas sociales de ellas y de ellos, producto de los impuestos que pagamos todas y todos los mexicanos. No pueden presionarlos más. Lo seguirán intentando, claro que sí, pero con menos resultados, como vimos en las elecciones en Durango y en Veracruz; y no digamos en la del Poder Judicial, que siendo una elección federal fue un rotundo fracaso, no pudieron ni siquiera convocar a los suyos, demostraron que su voto real es apenas una tercera parte de la que obtuvieron en el 2024” dijo Sondón.

Señaló que 88 por ciento de las y los mexicanos decidió no participar en este ejercicio amañado. Y eso no es casualidad, porque es el reflejo del hartazgo, es el rechazo a una consulta disfrazada de democracia, es la respuesta silenciosa, pero poderosa de un pueblo que no quiere jueces a modo ni ministros elegidos por popularidad, ni justicia subordinada al poder presidencial.

“La titular del Ejecutivo Federal intentó justificar el fracaso de la elección judicial comparándola con los votos de los partidos de oposición del 2024. Nada más falso. Quienes impulsaron, organizaron y promovieron esta elección judicial fueron ellos, nosotros no; por lo tanto, la comparación válida es con los 34 millones de votos que dicen que obtuvieron en 2024. Si eran tan legítimos, ¿por qué no salieron a defender este nuevo proyecto que ustedes impulsan?”, cuestionó.

Y advirtió que la respuesta es imple: ni su base votó por esta aberración jurídica y política, ni sus fieles respaldaron la toma del Poder Judicial, la baja participación ciudadana y la manipulación del proceso fueron tales que el número de votos nulos superó ampliamente los obtenidos por los candidatos más votados a ministros de la Corte.

E indicó que los resultados preliminares del INE, los votos nulos en la elección del Poder Judicial representaron casi el 25 por ciento de la votación total.