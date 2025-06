“Andy, un junior sin calle”, ironiza Alito tras resultados de Morena en Durango

Alito Moreno contra Andrés Manuel López Beltrán El dirigente del PRI respondió a las acusaciones de 'Andy' sobre irregularidades en las elecciones de Durango.

Líderes del PRI lanzaron críticas y burlas hacia Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena e hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Alejandro Moreno, presidente nacional del partido, arremetió contra “Andy” López Beltrán, a quien calificó como “un junior sin calle, sin historia, sin respeto”, acusándolo de vivir únicamente del apellido familiar y de no tener capacidad para operar políticamente pese al poder y recursos con los que cuenta.

Andrés Manuel López Beltrán atribuye la derrota de Morena en #Durango a una supuesta operación política de Rubén Moreira y del gobernador Esteban Villegas.



¿Qué opinas? pic.twitter.com/FyOxPI1EQj — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) June 6, 2025

“No entiendes al país, no das la cara, no tienes con qué pararte frente al pueblo. No inspiras nada”, expresó Moreno, quien subrayó que “aquí no se juega a la política, aquí se lucha, se trabaja y se da la cara”.

“Y para colmo, saliste peor que tu papá. Tú ni con todo el poder, ni con todo el dinero, ni con todo el aparato que te pusieron, logras operar nada. Eres un cero a la izquierda con cargo”, afirmó.

Por su parte, Carolina Viggiano, secretaria general del PRI, también se sumó a las críticas y le pidió a López Beltrán que “asuma su responsabilidad” tras los resultados electorales, donde Morena quedó en tercer lugar en Durango.

“Estuviste acompañado de cientos de operadores y ni así pudiste”, afirmó Viggiano, mencionando además que personas vinculadas a Morena en Oaxaca e Hidalgo enfrentan procesos legales por supuestos actos irregulares durante las campañas.

Finalmente, Manuel Añorve, coordinador del PRI en el Senado, enfatizó la pérdida de “grandeza” de López Beltrán al rechazar su apodo “Andy”, mientras lo remarcó como una figura desgastada por la realidad política actual.

“Dice que le digan Andrés Manuel, que “Andy” le quita grandeza. Pero no fue el apodo lo que lo pisoteó… fue la realidad”, posteó el legislador de Guerrero.