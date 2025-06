Nuevo Centro Libre para las Mujeres en Morelos

La presidenta Claudia Sheinbaum regresó a Temixco, donde trabajo en sus tiempo de investigadora en temas de energía y medio ambiente. “Aquí daba clases en una carrera que hicimos desde la UNAM, que diseñamos y tuve la fortuna de venir a dar clase aquí, a este maravilloso municipio”, señaló.

Esta vez estuvo en Temixco para estar presente en la inauguración de un centro más destinado a combatir y prevenir la violencia de género. El tema es particularmente crítico en el estado, esto luego de que a la violencia cotiadana que vive el estado y su traducción en inseguridad para las mujeres, la propia responsable de las acciones de este tipo en la fiscalía estatal viviera el drama de la muerte de su hija.

Lo que apuntaba a ser un robo simple, terminó en la muerte de la jovencita bajo una violencia que muchas veces entre hombre se evita, pero no cuando la víctima es una mujer.

Este sábado, por tanto, la presencia de la presidenta y de la gobernadora Margarita González Saravia, fue simbólica. También estuvo la joven titular de la Secretaría (federaL) de la Mujer, Citlalli Hernández, que ha puesto especial atención en este estado, gobernado por la 4T por vez primera.

“No habría transformación si no es de la mano de las mujeres”, señaló la preseidenta en su alocución, “las mujeres durante años fuimos vistas como el sexo débil, como ‘calladitas nos veíamos más bonitas’, como si no tuviéramos derechos. Nuestras abuelas, muchas de ellas no tuvieron oportunidad de ir a la escuela; nuestras bisabuelas, menos”.

Reseñó: “(Se decía) Ser policía, ¡no!, ese es un trabajo de hombres, no de mujeres; o ser bombera, ¡no!, ese es un trabajo de hombres, no de mujeres”, lo mismo para otras actividades.

“Y la Cuarta Transformación lo que significa es la Transformación desde abajo y los derechos de las mujeres. Las mujeres podemos ser lo que queramos ser”, expresó la mandataria federal.