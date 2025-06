Sheinbaum: “No es con violencia ni detenciones como se puede atender la migración”

Presidenta Claudia Sheinbaum La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que no es con violencia ni detenciones como se puede atender la migración, luego de la redada en Los Ángeles, California donde 35 mexicanos fueron detenidos

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseveró, ante las redadas que se han registrado en contra de personas migrantes en Los Ángeles, California, que no es con violencia ni detenciones como se puede atender ese fenómeno.

Ante tales acciones registrados, como parte de la política antiinmigrante implementada en la administración del presidente de Estados Unidos, Donal Trump, desde el primer día de su administración, la jefa del Ejecutivo Federal hizo un llamado al gobierno del vecino país de norte, para trabajar en una reforma migratoria que tome en cuenta y reconozca la importancia del trabajo y aportaciones de los migrantes mexicanos para la propia nación vecina.

Durante su discurso, en el marco de la inauguración de dos torres médicas del Hospital de la Niñez Poblana -la torre de especialidades oncológicas y la de cardiología y hemodinamia-, la presidenta Sheinbaum Pardo subrayó: “no estamos de acuerdo con esta forma de atender el fenómeno migratorio, no es con redadas y violencia como se va a atender el fenómeno migratorio.

La Presidenta Sheinbaum Pardo lamentó que su homólogo estadunidense haya decidido enviar a 2 mil elementos de la Guardia Nacional a Los Ángeles para contrarrestar las protestas contra los migrantes.

Para nosotros siempre lo hemos hecho son héroes y heroínas de la patria porque solidariamente ayudan a sus familias y sostienen la economía de los Estados Unidos no estamos de acuerdo con esta forma de atender el fenómeno migratorio no es con redadas ni con violencia como se va a atender el fenómeno migratorio, es sentándose y trabajando en una reforma integral migratoria que tome en cuenta todos los mexicanos que están del otro lado de la frontera esa es nuestra posición y siempre un llamado a la paz a la no violencia a no exacerbar ninguna forma violenta de manifestación”, puntualizó.

Insistió en que las y los mexicanos que viven en Estados Unidos son hombres y mujeres de bien, honestos que se fueron a aquel país a buscar una mejor vida para ellos y para aportar a sus familias no son criminales..

“Son hombres y mujeres de bien honestos, tienen toda la solidaridad de su gobierno, desde hace dos días sigue instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores, a la Red Consular para que estuvieran en contacto brindando todo el apoyo que se requiera”, resaltó y recordó que quienes migraron lo hicieron buscando mejores oportunidades de vida, y la mayoría de ellos ya tienen muchos años trabajando allá. Hay muchos poblanos y poblanas trabajando en Nueva York le dicen “PueblaYork”, porque, Nueva York no sería lo que es si no fuera por los poblanos que están allá y eso, se debe reconocer.

Al respecto, indicó que el presidente (Donald)Trump lo hizo, cuando su entonces homólogo López Obrador fue a la firma de Tratado Comercial en Estados Unidos: “las palabras del presidente Trump fueron de reconocimiento al trabajo de las y los mexicanos en Estados Unidos. Eso es lo que queremos de parte del gobierno de Estados Unidos, y de nuestra parte todas las acciones diplomáticas necesarias para defenderlos a las y los mexicanos en el exterior”.

Asimismo, indicó que a través de la red consular de México en Estados Unidos ya se entró en contacto con los 35 paisanos detenidos durante las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles) Los Ángeles, y con sus familias, para brindarles todo el apoyo necesario.

Los connacionales que están en Estados Unidos, dijo, los necesitan allá, porque si no, no tendrían trabajo. Estados Unidos es lo que es gracias también a las mexicanas y los mexicanos que viven del otro lado de la frontera”, por lo que pidió que no haya violencia y se respeten los derechos humanos de los paisanos en Estados Unidos.

Asimismo, indicó que en cuanto se tuvo conocimiento de las redadas, giró instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; al embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, y a los cónsules, a establecer contacto con las autoridades estadunidenses para brindar apoyo a los mexicanos, en particular a los 35 detenidos.