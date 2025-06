En riesgo estabilidad de EU por redadas en California : Fernández Noroña

Migrantes son detenidos durante las redadas que puso en marcha el gobierno de Trump en California

Tras respaldar las protestas de los connacionales en California contra las redadas que puso en marcha el gobierno del presidente Donald Trump, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, calificó como un grave error esa medida y advirtió que pone en riesgo la estabilidad de Estados Unidos.

“Es muy grave, muy grave y muy riesgoso para la propia estabilidad de Estados Unidos”, sostuvo

El morenista recalcó que estas acciones que se registraron este fin de semana contra los migrantes no le convienen a nadie, ni al gobierno de Estados Unidos, al de California, y menos a la actividad económica de ese estado.

“Esto que se vio el fin de semana no creo que le convenga a nadie, ni a las personas migrantes, ni al ICE, el servicio de migración, ni al gobierno de Estados Unidos, ni al de California, ni a nadie, ni a la actividad comercial, ni a la actividad económica, ni al intercambio, ¡a nadie! ¿Eso a quién le favorece? ¡A nadie! Me parece un error, me parece un error.

Fernández Noroña también criticó el informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la elección del Poder Judicial realizada el pasado 1 de junio y recalcó que “no lo ven con simpatía.”

“Nosotros no vemos con simpatía por decirlo de alguna manera ese informe, es un informe sesgado, es un informe que recupera lugares comunes de la derecha, bueno el PRI y el PAN se sienten soñados con el informe”, estableció

Asimismo consideró poco factible la realización de una interparlamentaria entre senadores de México y Estados Unidos pues acusó una cerrazón del gobierno de Trump.

“Puede ser útil si hay voluntad, pero si lo que hay es absoluta cerrazón, pues no, tampoco le veo sentido a un diálogo de sordos, ¿no? Entonces, yo creo que los acontecimientos de Los Ángeles van a ser muy importantes”, indicó

En conferencia de prensa, Fernández Noroña, criticó la postura del gobierno de Donald Trump y del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas

“... ¿Cómo puede hablar de liberar Los Ángeles y California el gobierno de los Estados Unidos? ¿Liberarlos de quién? Los mexicanos y mexicanas que están asentados en ese lugar están asentados en lo que ha sido su patria, el idioma que más se habla en Los Ángeles es español…”

El legislador de Morena, respaldó las protestas de los connacionales y aseguró que en alguna medida responden a los llamados que él ha realizado en numerosos encuentros con la comunidad mexicana en el vecino país.

“Estoy muy orgulloso de la comunidad mexicana en Estados Unidos, tenían que alzar la voz, tenían que defender su derecho, tenían que hacerlo, tienen que hacerlo, lo he dicho, ahí están mis discursos en Estados Unidos en reuniones con migrantes una y otra vez diciéndoles nosotros no podemos hacer lo que les toca a ustedes, organizarse, levantarse alzar la voz…”