Buscan senadores reunión con embajador de EU para abordar maltrato a migrantes en California

Migrantes son detenidos durante las redadas que puso en marcha el gobierno de Trump en California

La Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte del Senado buscará una reunión con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson para que explique el trato inhumano e indigno que han recibido los inmigrantes, entre ellos, mexicanos, por las redadas en Los Ángeles, California.

Ante los recientes sucesos, la senadora de Morena Cynthia López Castro, integrante de esa Comisión propuso una reunión inmediata con el nuevo embajador de Estados Unidos en México para tratar el tema.

“Sí, se pide la reunión con el embajador de manera inmediata, que podamos tener una reunión con él pues para ver estos temas, porque no puede haber un trato indigno, inhumano hacia nuestros migrantes, todos los que vimos, lo que pasó, pues es verdadera, nos duele a México este trato inhumano a nuestros hermanos migrantes, no lo vamos a permitir, no es humano, viola cualquier tipo de convención de los Derechos Humanos y bueno, pues no puede ser que estén tratando así a nuestros con nacionales”, aseveró la ex priísta.

La ex priista calificó como “inadmisibles” estas redadas, denunció un trato inhumano hacia mujeres, niños y familias mexicanas y recordó que una de las facultades del Senado de la República es alzar la voz en asuntos de relaciones internacionales, y en ese sentido expresó que “es indignante cómo trataron a la gente”.

La legisladora exigió al gobierno estadounidense que implemente un programa de regularización migratoria, al señalar que “hay mexicanos con más de 30 años sin poder legalizar su situación”.

Afirmó que si bien cada país tiene derecho a aplicar sus políticas, “lo que no se va a permitir es el maltrato”.

Recalcó que los 35 millones de connacionales que viven en Estados Unidos son personas trabajadoras y que emigraron por necesidad. “Estados Unidos nos necesita, necesita a los migrantes”, sostuvo.

La senadora también expresó su respaldo al gobernador de California por sus declaraciones tras los hechos, y destacó que “Estados Unidos no podría subsistir sin la fuerza laboral migrante”.

Reiteró la exigencia de un trato digno y humano a los mexicanos en el extranjero, en condiciones equivalentes a las que México ofrece a ciudadanos estadounidenses.

Asimismo, respaldó el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a evitar provocaciones y actos de violencia, y destacó que el gobierno de México está preparado para apoyar a los connacionales que regresen.

Mencionó que el programa “México te abraza” involucra a 18 dependencias federales para garantizar calidad de vida a quienes retornan.