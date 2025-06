Kristi Noem acusa a Sheinbaum de alentar las protestas violentas en Los Ángeles

Elementos de la Guardia Nacional someten a uno de los migrantes que reclamaba por las redadas violentas de las fuerzas del orden en Los Angeles (EFE)

En medio de una tensa situación que se vive en la ciudad de Los Ángeles, California, tras las redadas masivas ordenadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la comunidad migrante, lo que ha deriva en enfrentamientos con las fuerzas del orden con quema de vehículos y disturbios en las calles, este martes la secretaria de Seguridad Nacional de EU, Kristi Noem, acusó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de alentar las protestas en la ciudad angelina.

En un mensaje breve ante los medios, durante una conferencia del presidente Donald Trump, Noem refirió que los recientes comentarios de Sheinbaum sobre las manifestaciones en Los Ángeles habían dado vida a hechos violentos.

Kristi Noem y la presidenta Claudia Sheinbaum, el pasado 28 de marzo en Palacio Nacional

“Ella (Sheinbaum) no debería estar encauzando las protestas violentas que se están llevando a cabo, la gente puede protestar pacíficamente pero la violencia que hemos visto no es aceptable y no va a pasar en Estados Unidos y lo condeno por eso”, sentenció la secretaria de Seguridad Nacional quien subrayó que las redadas continuarán.