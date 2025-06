Semarnat: el multilateralismo debe repensarse y ser cercano a la gente

Alicia Bárcena, en el Debate General de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas La titular de la Semarnat, Alicia Bárcena sostuvo que que tenemos un planea enfermo y se debe actuar de manera audaz y valiente

La titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra sostuvo que hoy el multilateralismo enfrenta un reto de enormes dimensiones: un futuro colectivo, el cual depende de nuestras decisiones y acciones políticas, “debemos repensar el multilateralismo para que sea contundente, oportuno, eficaz y cercano a la gente”.

“Estamos -sentenció-, ante un planeta enfermo, se requiere un cambio de perspectiva y, por eso... tenemos que actuar con un sentido de urgencia que oriente nuestro actuar con ambición”.

Así lo estableció durante su intervención en el marco del en el Debate General de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, que se lleva a cabo en Niza, Francia, la secretaria Bárcena Ibarra enfatizó que “no tenemos tiempo para modestias graduales, que son más bien coartadas para mantener el statu quo. Debemos contagiarnos de rebeldía contra el `business as usual ´, no es con parca timidez, no se trata de continuar así para no incomodar a la estructura, debemos actuar con saltos audaces y valientes”, estableció.

Se debe revisar el multilateralismo, sostuvo, para hacerlo más eficaz y cercano a la gente y, en el ámbito de la cumbre mencionada, señaló, “brindar soluciones sostenibles para los océanos y para las comunidades costeras y marítimas”.

Puso como ejemplo el caso de México que en los últimos las costas del Caribe se han visto invadidas por el sargazo con la llegada de casi 60,000 toneladas de sargazo.

Para hacer frente a esta situación, dijo, se va a establecer una Planta de Economía Circular para tratar el sargazo, proyecto que se tiene contemplado desarrollarlo en conjunto con República Dominicana y países del Caribe, para reciclar el sargazo y pueda ser un recurso útil “si lo usamos bien”.

Asimismo, abundó, en agosto, se debe acordar un tratado vinculante que aborde todo el ciclo de vida de los plásticos, incluyendo una meta global para reducir los polímeros primarios, ya que tan sólo México, por ejemplo, genera 15,000 toneladas de plástico diario “que se van el 80% al mar y, por eso, pensamos que es tan urgente, no podemos seguir así y debemos actuar”.

Durante su intervención sostuvo que dado que ya no vivimos una época de cambios, sino que: “vivimos un verdadero cambio de época, una emergencia global que requiere una profunda transformación estructural del sistema económico y social”, México implementa una Política Ecológica y Ambiental Humanista, que se impulsa, porque es fundamental la preservación de ecosistemas tan vitales como el océano, que está sometido a amenazas excepcionales como: el cambio climático, la contaminación, la acidificación, la pesca desmedida, y la falta de recursos para su cuidado.

Entre las acciones emprendidas en nuestro país, la titular de la Semarnat señaló que se está recuperando y reforestando 100,000 hectáreas de bosques y selvas; 18,000 hectáreas de manglares.

La Política Nacional para la Conservación y Uso Sustentable de Mares, Costas e Islas Mexicanas, protegiendo 22% de las zonas marinas y debemos llegar al menos al 30%, incluyendo el gran acuífero Maya y el Golfo de California, por ello, bajo este enfoque queremos lograr que podamos ir hacia la acuacultura regenerativa y, en ese sentido, como motor de desarrollo, reconociendo que el océano también puede ser productivo.

También se implementan acciones para combatir la pesca ilegal y la sobrepesca, en un esquema de restauración productiva, para llegar a áreas de prosperidad marina, una campaña de limpieza de playas y costas, por mencionar algunas acciones.