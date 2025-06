1 de cada 12 donadores de sangre los hacen de manera altruista en México, informa UNAM

Donación de sangre altruista

La UNAM presentó un informe preocupante sobre el número de donares de sangre de forma voluntaria en el país: de cada mil habitantes, 12 donan sangre, y solo 1 de ellas lo hace forma voluntaria.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en 2017 se registraron dos millones 365 mil 360 donaciones, cifra que disminuyó a un millón 121 mil 272, en 2021 tras el termino de la pandemia, y ascendió a poco más de millón y medio en 2023.

La profesora titular del curso de especialidad en Hematología de la Facultad de Medicina de la UNAM, María Margarita Contreras Serratos señala que el abasto de sangre puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte:

“Tenerla nos permite curar y mejorar la condición de las y los pacientes. Una sola de estas extracciones beneficia hasta a tres personas”, comentó.

El suministro oportuno de sangre en un paciente puede alargar el tiempo de tratamiento para curarlo, por ello es importarte trasfundir justo los elementos que se requieran.

Cuando se trata de sangre total, la bolsa se fracciona para obtener una porción de eritrocitos o paquete globular, otra de plaquetas y una más de plasma, lo cual, a su vez, puede dividirse en otros productos. También existe otra modalidad llamada aféresis, mucho más eficiente, pues se adquieren más células en menor tiempo y con menos gente, informa la Universidad.

Es importante tener el cuenta que el donador debe encontrarse en condiciones saludables: no tener caries, onicomicosis, diarrea, gripa o alguna otra infección reciente; no haber ingerido alcohol en las 48 horas previas; no estar tratándose la diabetes con insulina y, en caso de haberse realizado tatuajes o perforaciones, esperar un año para corroborar que no se contrajo ninguna enfermedad.