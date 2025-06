No hagamos política desde las redes: Sheinbaum aborda manifestaciones en Los Ángeles

Tras los recientes actos violentos registrados en Los Ángeles, la presidenta de México advirtió que estos hechos “tienen toda la finta de ser una provocación” destinada a promover una imagen falsa y estigmatizante de los mexicanos como personas violentas. En un llamado directo a la comunidad migrante, exhortó a no caer en provocaciones y, en caso de manifestarse, hacerlo de manera pacífica y ordenada.

“Eso no quiere decir que no nos indigne la manera en que se está deteniendo a migrantes mexicanos; siempre lo hemos manifestado. Pero la respuesta no puede ser con violencia”, subrayó.

Recordó que los mexicanos en Estados Unidos contribuyen activamente a la economía de ese país y que su defensa es una prioridad nacional. Como parte de las acciones de respaldo, se activó la línea del Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM), disponible en el número 520 623 7874, así como mecanismos de orientación y protección a través de redes sociales y medios oficiales.

“No hagamos política desde redes”: crítica directa al uso irresponsable de X

Durante su mensaje, la presidenta también hizo un llamado a la responsabilidad en redes sociales, pidiendo cautela frente a la desinformación y mensajes que alientan la confrontación. “Toda manifestación debe ser pacífica. Siempre vamos a defender a los mexicanos, pero no estamos de acuerdo con acciones violentas”, afirmó.

Además, señaló que es momento de dejar de hacer política en X (antes Twitter): “Está bien que se manifiesten las opiniones, pero hay que ir con la gente, en territorio, no desde un escritorio”, declaró en clara alusión a la consejera de Morena en Jalisco, Melissa Cornejo, quien causó polémica tras publicar: “Viva la raza y métanse mi visa por el culo”.

Finalmente, la presidenta reiteró que la defensa de los migrantes debe ser con responsabilidad, cercanía y sin incitar al odio, privilegiando siempre la paz, el diálogo y el respeto como principios de acción.